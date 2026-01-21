Mi cuenta

Diario de Arousa

El Cineclube Entrecortiñas proyecta la reconocida cinta francesa ‘El Odio’

Redacción
21/01/2026 19:25
Una sesión de cine en el auditorio insular
Una sesión de cine en el auditorio insular
| cedida
La programación cinematográfica del mes de enero continúa en A Illa de Arousa de la mano del Cineclube Entrecortiñas con la proyección de ‘La Haine (El odio)’, la reconocida película del director francés Mathieu Kassovitz, considerada una de las obras más impactantes del cine europeo contemporáneo.

Estrenada en 1995, la cinta contó con diez nominaciones a los premios César, en los que resultó ganadora en las categorías de mejor película, mejor montaje y mejor guión. Además, Kassovitz fue distinguido con el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes, consolidando la película como un referente del cine social.

La historia sitúan al espectador en un barrio periférico de París tras una noche de disturbios. Vinz, Saïd y Hubert, tres amigos adolescentes de orígenes muy diferentes, afrontan las consecuencias de la violencia policial después de que su amigo Abdel resulte gravemente herido. Durante 24 horas, la película acompaña a los protagonistas en sus deambulaciones por la ciudad, retratando la tensión social, los conflictos con la policía y el gusanillo de violencia que marca sus vidas.

La proyección tendrá lugar este jueves 22, a las 20horas, en el Auditorio de la Illa de Arousa, con entrada gratuita.

