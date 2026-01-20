Mi cuenta

Diario de Arousa

Meis

Meis volverá a tener el Carnaval más madrugador de O Salnés y con 2.000 euros en premios

El gran desfile será el sábado 14 de febrero, con la novedad de inscripción también por sede electrónica

Beni Yáñez
20/01/2026 17:53
La alcaldesa sostiene el cartel de la fiesta, esta mañana, durante la presentación en el Consistorio
La alcaldesa sostiene el cartel de la fiesta, esta mañana, durante la presentación en el Consistorio
| Mónica Ferreirós
El Concello de Meis presentó hoy oficialmente la próxima edición de su Carnaval, el más madrugador de toda la comarca de O Salnés. La cita central será el sábado 14 de febrero, con el habitual gran desfile de disfraces a partir de las 17 horas, por el centro de O Mosteiro, para dejar paso a una tarde de animación y fiesta.

La alcaldesa de la localidad, Marta Giráldez, presidió el acto de este martes, en el que se anunció también que volverá a ponerse en juego una destacada relación de premios, con una partida total reservada de 2.000 euros. Animó, además, a todos los vecinos del municipio y entorno a sumarse a esa primera cita de Entroido en la comarca saliniense.

El programa

La salida del desfile tendrá lugar del entorno del pabellón municipal de deportes en O Mosteiro, a la hora anteriormente señalada. De allí, se saldrá en comitiva festiva por las principales calles de la localidad, pasando por la Avenida de Cambados y enfilando hacia la Rampa da Feira.

El desfile desembocará finalmente en la Praza de España, donde seguirá la fiesta de Carnaval, con música y animación, que arrancará mientras el jurado delibera sobre la concesión de los premios en las diferentes categorías.

Categorías y jurado

Entre una hora y hora y media después se harán públicas las deliberaciones del jurado, sobre las modalidades habituales, que pueden consultarse al detalle en las bases y que volverán a incluir individuales, parejas y grupos, tanto de adultos como infantiles.

El jurado tendrá en cuenta para la adjudicación de los premios criterios como la originalidad en el planteamiento del disfraz y su ejecución, forma de desfilar, animación durante el recorrido y otros que también se recogen en las bases de la convocatoria.

Inscripciones

Estas pueden consultarse tanto en las oficinas municipales como en la web municipal. Eso sí, será necesario preincribirse, algo que puede hacerse presencialmente en el Ayuntamiento, del 9 al 13 de febrero, y también el propio día 14, entre las 15 y las 16:30, media hora antes del arranque del desfile. Como novedad este año, también se podrán realizar las inscripciones a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. Se hará entrega de dorsales a los participantes para facilitar la organización, indicando de este modo el orden de desfile, siempre multitudinario.

La alcaldesa también precisó que la fiesta solo se realizará en caso de que el tiempo acompañe, ya que, si llueve, no podrá llevarse a cabo, al tratarse de una programación eminentemente de exteriores.

