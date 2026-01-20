Mi cuenta

O Salnés

La Mancomunidade lanza la licitación para una plataforma turística inteligente por 115.000 euros

Contempla la gestión de contenidos turísticos propio y de la nueva web turística

A. Louro
20/01/2026 19:55
El presidente de la entidad comarcal, David Castro, durante una exposición de datos turísticos
El presidente de la entidad comarcal, David Castro, durante una exposición de datos turísticos
| Mónica Ferreirós
La Mancomunidade do Salnés ha sacado a licitación el diseño, desarrollo e implantación de un sistema de gestión de contenidos turísticos propio y de la nueva web turística, concebidos como una plataforma digital unificada. El contrato asciende a un presupuesto de 115.000 euros.

Así, la adjudicataria deberá cumplir una serie de requisitos técnicos tanto para el sistema de gestión de contenidos —entre otros, deberá incorporar funcionalidades basadas en inteligencia artificial— como para la nueva web. En caso de esta última, deberá contar con visualización dinámica de los contenidos; una arquitectura de navegación clara y coherente; una gestión dinámica del menú principal y de los submenús asociados a categorías, tipologías o productos turísticos; presentación diferenciada de recursos y productos turísticos, manteniendo su coherencia semántica y estructural; integración de contenidos multimedia (imágenes y vídeos); inclusión de un área de descargas vinculada a recursos o páginas específicas; preparación para multidioma; diseño orientado a la experiencia del usuario; diseño “web responsive”, optimizado para una correcta visualización en todo tipo de dispositivos. Además, el diseño se desarrollará de forma prioritaria para versión móvil (mobile-first), garantizando la accesibilidad, usabilidad y tiempos de carga adecuados en este entorno.

El contrato se enmarca en el proyecto “DTI Salnés: Nodo de Integración PID y Análisis de Datos Turísticos”, financiado con 1.188.098 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para ser destino inteligente.

