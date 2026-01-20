Giráldez: “En máis de cen anos, a Semana Santa tivo altibaixos e sempre saíu reforzada”

La reunión celebrada en Paradela el pasado fin de semana | Gonzalo Salgado

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, realizó hoy una valoración tras la reunión celebrada en el fin de semana en que se alcanzaron acuerdos para sostener la Semana Santa de Paradela y su sello de interés turístico autonómico.

Tras las últimas polémicas por la salida del actor que interpretó el papel de Jesús al año pasado, la regidora socialista declaró hoy que “é normal que sempre haxa altibaixos. A Semana Santa (de Paradela), nos máis de cen anos que ten de historia”, pasó por “conflitos ou por roces, que sempre veñen motivados ao final polo interese que hai nesta Semana Santa”.

“Sempre que os houbo”, estos “momentos de debibilade”, “saíuse reforzado e este tamén é un momento así, sairemos reforzazos e estou convencida de que a Semana Santa será un éxito, como o foi nos anos anteriores, sempre que o tempo acompañe, claro”.

Giráldez recordó que este próximo sábado comenzarán los ensayos y que, tras la dimisión de la directiva de la Cofradía de Semana Santa, diferentes personas veteranas en la organización asumirán los roles necesarios, como la dirección de ensayos con adultos, preparaciones con niños, organización de las procesiones y demás logística para estas escenificaciones.