Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meis

Giráldez: “En máis de cen anos, a Semana Santa tivo altibaixos e sempre saíu reforzada”

Beni Yáñez
20/01/2026 18:06
La reunión celebrada en Paradela el pasado fin de semana
La reunión celebrada en Paradela el pasado fin de semana
| Gonzalo Salgado
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, realizó hoy una valoración tras la reunión celebrada en el fin de semana en que se alcanzaron acuerdos para sostener la Semana Santa de Paradela y su sello de interés turístico autonómico.

Tras las últimas polémicas por la salida del actor que interpretó el papel de Jesús al año pasado, la regidora socialista declaró hoy que “é normal que sempre  haxa altibaixos. A  Semana Santa (de Paradela), nos máis de cen anos que ten de historia”, pasó por “conflitos ou por roces, que sempre veñen motivados ao final polo interese que hai nesta Semana Santa”.

“Sempre que os houbo”, estos “momentos de debibilade”, “saíuse reforzado e este tamén é un momento así, sairemos reforzazos e estou convencida de que a Semana Santa será un éxito, como o foi nos anos anteriores, sempre que o tempo acompañe, claro”.

Giráldez recordó que este próximo sábado comenzarán los ensayos y que, tras la dimisión de la directiva de la Cofradía de Semana Santa, diferentes personas veteranas en la organización asumirán los roles necesarios, como la dirección de ensayos con adultos, preparaciones con niños, organización de las procesiones y demás logística para estas escenificaciones.

La alcaldesa, durante su intervención en la reunión ayer en la parroquia
O Salnés

Acuerdo para salvar la Semana Santa de Paradela: Ensayos, nuevo Cristo y más papel del Concello

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

La celebración de la Festa do Carneiro ó Espeto en la Carballeira de Santa Lucía

Este es el presupuesto de Moraña para el año 2026
Fátima Pérez
La senda tendrá una longitud de más de medio kilómetro y un ancho de 2,02 metros

Los titulares de parcelas afectadas por la senda de Moraña podrán alegar hasta el 4 de marzo
Fátima Pérez
La firma del acuerdo entre el grupo y Abanca

El GDR renueva un acuerdo bancario con ventajas para los sectores que lo integran
Redacción
El ideal gallego

La iluminación de la Carballeira permitirá realizar visitas nocturnas
Fátima Pérez