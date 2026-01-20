Mi cuenta

O Salnés

El GDR renueva un acuerdo bancario con ventajas para los sectores que lo integran

Redacción
20/01/2026 18:58
La firma del acuerdo entre el grupo y Abanca
La firma del acuerdo entre el grupo y Abanca
| cedida
El Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Salnés-Ulla-Umia renovó con Abanca un acuerdo de colaboración para impulsar la economía de la zona con soluciones de financiación para el día a día de las empresas que conforman el grupo y la creación de empleo y autoempleo.

El acuerdo se ratificó hoy en  Pontecesures por el el presidente del GDR, Juan Manuel Vidal Seage, y el coordinador de colectivos de Abanca en la Dirección Territorial de Pontevedra, José Liñeira.

 Ambos representantes aprovecharon el encuentro para conversar sobre la situación y retos de los sectores del grupo y acordaron mantener un contacto habitual.

El acuerdo especifica distintas soluciones especializadas y creadas la medida para el GDR, como los préstamos, líneas de crédito, avales, descuento comercial, confirming, anticipo de subvenciones y el pago de impuestos. Además, los proyectos del sector agroganadero podrán acceder a una línea de financiación exclusiva que unifica en un solo contrato la financiación más habitual de circulante con el consiguiente ahorro de costes.  Las personas que forman parte de la agrupación tendrán acceso también a un programa para ahorra en el pago de servicios bancarios habituales.

