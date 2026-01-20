El CES alega ante la Xunta la instalación de una gasolinera cerca del Rego da Armenteira
Los ecologistas instan a buscar otra ubicación y advierten también de un posible impacto paisajístico
El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) presenta alegaciones ante la Xunta de Galicia al estudio ambiental de un proyecto para promover e instalar una gasolinera desatendida low cost en la parroquia ribadumiense de Barrantes. Los ecologistas instan a buscar otro emplazamiento para esta estación de carburante, ya que la ahora prevista “linda directamente cunha derivación do Rego da Armenteira”, el río que atraviesa la popular ruta de senderismo ‘da Pedra e da Auga’.
La localización es en las inmediaciones de la rotonda de Os Castaños, en un margen de la VG 4.2. Allí, advierte la entidad ecologista, “o nivel freático está a a 2,5 metros de profundidade”. Por ello, creen que “o risco de contaminación do medio acuático, tanto accidental como acumulativo, é demasiado alto, así como complexo a súa restauración”.
Igualmente, reclaman a la administración autonómica que debe “ter en conta que as augas dese rego verten ao río Umia, en cuxa desembocadura se atopa o Espazo Protexido Ons-O Grove (Rede Natura 2000, zona ZEPA e Ramsar), que se debería protexer deste tipo de riscos e aplicar a máxima de máis vale previr que lamentar”.
Por todo ello, desde el CES opinan que “se debe escoller outra localización que non poña en risco a calidade das nosas augas”.
Otras alegaciones
La organización ecologista también valora que “na memoria presentada pola empresa á Consellería de Medio Ambiente non presentan un plan con medidas de control do risco de contaminación acumulativa no medio”. “Tampouco mostran un plan de seguimento ambiental serio”, opinan. “Como tal presentan unhas medidas de control técnicas do equipamento, cunhas inspeccións marcadas pola normativa que son anuais ou cada dez anos”, algo que estos alegantes consideran que es “insuficiente tendo en conta o risco ambiental para as augas freáticas e do río”. “Ademais co condicionante de ser un área de servizo desatendido, polo que o seguimento, control e vixilancia debería ser máis exhaustivo”, sostienen.
También critican un posible impacto paisajístico cuando señalan que “os acabados e cores da área de servizo representarán unha alteración paisaxística negativa evidente na contorna que aínda mantén certa riqueza paisaxística ligada a zonas de cultivo, aos cursos de auga e vexetación asociada e casas unifamiliares”.
Finalmente, estiman que dicha memoria “non expón as medidas de restauración do medio natural nin ante accidentes de contaminación, nin por incendios nin por un posible desmantelamento futuro. De novo se mencionan protocolos de actuación laborais e técnicos, que buscan parar a emerxencia ou cumprir a normativa vixente”.
Por todo ello, sin un “plan de actuación ambiental”, creen que la Xunta de Galicia “non debería autorizar a actividade” planteada en esta ubicación, “ao carón dun medio fluvial”.