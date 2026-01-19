Ratifican la condena por una riña con agresión y lesiones durante el San Julián de A Illa

La Audiencia confirma un fallo previo del Juzgado 2 de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ratifica una condena por dos delitos leves de lesiones contra otras tantas personas, a raíz de una trifulca ocurrida durante la madrugada de las fiestas patronales del San Julián de A Illa de Arousa en 2024. La sala confirma una sentencia inicial dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vilagarcía, rechazando así los argumentos contenidos en un recurso de apelación presentado por la defensa de los condenados.

En el relato de hechos considerados probados se indica que poco después de la medianoche de aquel 8 de enero, en A Illa, una mujer que caminaba junto a una amiga escuchó cómo la insultaban. Girándose, comprobaron que eran otra mujer y su hija. Intervino también un hombre que se dirigió hacia la primera “para golpearla”, “siendo impedido por su hermano y otras personas”. No obstante, “acto seguido y sin que mediara provocación previa” la segunda mujer cogió por el pelo a la primera y “la tiro al suelo y cuando esta estaba en el suelo, la golpeo dándole puñetazos y patadas, rompiéndole el vestido, las gafas y el terminal telefónico que portaba”. La sentencia no da por acreditado que la mujer que acabó en el suelo hubiese golpeado a su vez a su agresora “y le hubiera causado las lesiones” que reclaman.

El fallo condena por delito leve de lesiones a la mujer que golpeó a la primera a multa de dos meses razón de seis euros diarios, a indemnizarla en 395,37 euros por las lesiones y en 490,95 por los objetos dañados: un iPhone 11, las gafas de sol y el vestido, así como al pago de costas.

Además, el fallo condena al hombre que también intervino en los hechos considerados probados, a un mes de multa con cuota diaria de diez euros, por delito leve de lesiones en grado de tentativa.

La sentencia es firme y contra ella no cabe recurso.