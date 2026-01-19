Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

Ratifican la condena por una riña con agresión y lesiones durante el San Julián de A Illa

Una mujer cogió por el pelo a otra, la tiró al suelo, le dio golpes y le rompió el vestido, las gafas y su iPhone

Redacción
19/01/2026 00:10
Fachada de la Audiencia de Pontevedra
La Audiencia confirma un fallo previo del Juzgado 2 de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ratifica una condena por dos delitos leves de lesiones contra otras tantas personas, a raíz de una trifulca ocurrida durante la madrugada de las fiestas patronales del San Julián de A Illa de Arousa en 2024. La sala confirma una sentencia inicial dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vilagarcía, rechazando así los argumentos contenidos en un recurso de apelación presentado por la defensa de los condenados.

En el relato de hechos considerados probados se indica que poco después de la medianoche de aquel 8 de enero, en A Illa, una mujer que caminaba junto a una amiga escuchó cómo la insultaban. Girándose, comprobaron que eran otra mujer y su hija. Intervino también un hombre que se dirigió hacia la primera “para golpearla”, “siendo impedido por su hermano y otras personas”. No obstante, “acto seguido y sin que mediara provocación previa” la segunda mujer cogió por el pelo a la primera y “la tiro al suelo y cuando esta estaba en el suelo, la golpeo dándole puñetazos y patadas, rompiéndole el vestido, las gafas y el terminal telefónico que portaba”. La sentencia no da por acreditado que la mujer que acabó en el suelo hubiese golpeado a su vez a su agresora “y le hubiera causado las lesiones” que reclaman.

El fallo condena por delito leve de lesiones a la mujer que golpeó a la primera a multa de dos meses razón de seis euros diarios, a indemnizarla en 395,37 euros por las lesiones y en 490,95 por los objetos dañados: un iPhone 11, las gafas de sol y el vestido, así como al pago de costas.

Además, el fallo condena al hombre que también intervino en los hechos considerados probados, a un mes de multa con cuota diaria de diez euros, por delito leve de lesiones en grado de tentativa.

La sentencia es firme y contra ella no cabe recurso.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Carmen o grove

Más alojamientos que vecinos: las plazas turísticas subieron un 30% en O Grove desde 2020
A. Louro
El director de Parques en la ermita, durante una excursión de O Faiado

La ermita de Cortegada ya es todo un centro cultural
Olalla Bouza
El once titular del CD Boiro en Barraña

El CD Boiro se embarra en su vuelta a Barraña ante la UD Somozas
María Caldas
La asamblea de peñas dorneiras en la Casa da Xuventude de Ribeira

Las peñas dorneiras apuestan por el verde azulado y elevan los premios de los concursos
Fátima Pérez