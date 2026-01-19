La Guardia Civil y Meaño programan una carrera solidaria contra el cáncer

La presentación de hoy, con presencia del alcalde y el subdelegado del Gobierno | Gonzalo Salgado

Meaño acogerá el sábado 7 de febrero una carrera solidaria en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La prueba está impulsada por la Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil y está abierta a todas las personas interesadas en participar, ya que no se trata de un evento competitivo.

La salida está fijada para las 11 horas en la plaza del Concello para los participantes que vayan a realizar la carrera de 10 kilómetros y a las 11:15 horas para los participantes que deseen realizar una andaina, de 5. Los recorridos, circulares, serán por las calles y miradores de la localidad y también está prevista la realización de una pequeña prueba deportiva para los niños que quieran participar, en este caso, por las inmediaciones del Ayuntamiento.

Las inscripciones se pueden formalizar a través de la página carreirasgalegas.com y en el código QR que aparece en el cartel de la prueba deportiva.

Anotarse previamente es necesario tanto para la andaina como para la carrera. La participación tendrá un coste en forma de donativo de 12 euros, con camiseta incluyendo dorsal, o de 6 euros sin camiseta y con dorsal. La inscripción para menores de hasta tres años será gratuita. La edad mínima para participar en la carrera será de 16 años, mientras que la andaina está abierta a todas las edades.

Plazo y recogida de dorsales

El plazo para inscribirse finaliza el día 1 de febrero a las 23:59 horas o hasta completar las 2.700 personas registradas.

Existe además un dorsal solidario para que quienes no puedan participar en el evento, puedan igualmente contribuir con una ayuda económica, a través de la pasarela de la inscripción en la citada web o en QR, además de la posibilidad también de hacer un ingreso bancario en el número de cuenta de la Asociación Española Contra el Cáncer ES76 2080 5401 4020 3035.

La entrega de dorsales y camisetas tendrá lugar los días 5 y 6 de febrero en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra, en la calle Eduardo Pondal número 64 A (bajo) entre las 09:30 y las 21 horas; en la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, en paseo Fontán 6 de Poio-Pontevedra, de 10 a 14 horas, y el día 7 de febrero en la zona de salida en horario de 08:30 a 10.

El objetivo concreto de la recaudación solidaria es destinar los beneficios a financiar los Programas de Prevención, Atención Psicológica y Social, Logopedia, Fisioterapia y Ejercicio Físico Oncológico, acompañamiento a pacientes y familiares, además de fomentar y apoyar proyectos de investigación contra el cáncer.

En la presentación de hoy participaron el subdelegado del Gobierno, Abel Losada; el alcalde, Carlos Viéitez; la presidenta de la AECC Pontevedra, Ana García, así como representantes del instituto armado, como el teniente coronel segundo Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, Óscar Grañas Martínez; el sargento primero del Subsector de Tráfico pontevedrés, Jorge García Yáñez; la presidenta e interventora de la Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, Carmen Corpas Bentancort; y el interventor de la misma entidad y sargento primero jefe interino de las UNIS (Unidades de Investigación de Seguridad Vial) de Pontevedra, David Area Vilachá.