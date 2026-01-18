Acuerdo para salvar la Semana Santa de Paradela: Ensayos, nuevo Cristo y más papel del Concello

La alcaldesa, durante su intervención en la reunión ayer en la parroquia Gonzalo Salgado

Acuerdo para garantizar la supervivencia de las escenificaciones de la Semana Santa de Paradela. Y para que esta no pierda su sello de interés turístico autonómico. El Concello convocó ayer una reunión urgente en la parroquia para intentar reconducir la situación, tras la dimisión en bloque de la directiva de la comisión, en respuesta a las últimas polémicas por el papel de Jesús.

A la salida del encuentro, la alcaldesa, Marta Giráldez, confirmaba que esta asamblea se había cerrado de forma “positiva”, con varios acuerdos que garantizaban la supervivencia de las escenificaciones. Giráldez tomó la palabra indicando que “non ía permitir recriminacións” durante la cita. Era una reunión “en sentido construtivo e positivo”, un “paso adiante para primar a Semana Santa por riba de todo”, frente a la posible existencia de “discrepancias persoais”. La alcaldesa también agradeció el papel y contribución “de todas as peroas, de todas as directivas”, en virtud a las cuales “saiu a Semana Santa adiante moitos anos”.

Eso sí, en un momento de “debilidade como este”, a pocos meses de la Semana Santa, tocaba mirar hacia adelante y pensar solo en tender puentes. “Todo o mundo aplaudiu a iniciativa e decidiuse que había que sacar isto adiante”.

Los acuerdos

La regidora socialista subrayó que “moita xente da que sempre participara en papeis protagonistas ou que levaba moitos anos colaborando manifestou que seguirían participando”. Así pues, el primer acuerdo es que los ensayos, que si no hubiera controversias hubieran empezado ayer mismo, lo harán el próximo sábado, “con normalidade” y también con las primeras pruebas de vestuario.

El otro punto de fricción era quién asumiría el papel central, de Jesús. Giráldez indicó que tanto el joven que lo había asumido en los últimos años, Daniel Castro, como el que propuso la directiva saliente, Gabriel Magariños “estiveron falando”. “A nós, como Concello, dábanos igual que o asumise un ou outro”. Al final, Castro mostró su intención de no continuar en el papel central, pero sí en el de proseguir colaborando en estas celebraciones. Así pues, Magariños será quien asuma el papel del nuevo Jesús de Paradela, estrenándose en las escenificaciones de este mismo 2026..

En cuanto a la dimisión en bloque de la directiva, ayer se acordó que, a partir de ahora, será el Concello el que canalice toda la relación con los medios de comunicación, para intentar evitar la escalada de discrepancias que se hicieron públicas en las últimas semanas. Así pues, el Ayuntamiento gana más presencia en la organización de la Semana Santa, aunque la preparación de las escenas seguirá liderada por personas que llevaban “décadas” vinculadas a ellas y a su tradición.