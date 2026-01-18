Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meis

Acuerdo para salvar la Semana Santa de Paradela: Ensayos, nuevo Cristo y más papel del Concello

Un grupo de veteranos coordinará la preparación de las diferentes escenas con los actores

Beni Yáñez
18/01/2026 00:10
La alcaldesa, durante su intervención en la reunión ayer en la parroquia
La alcaldesa, durante su intervención en la reunión ayer en la parroquia
Gonzalo Salgado
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Acuerdo para garantizar la supervivencia de las escenificaciones de la Semana Santa de Paradela. Y para que esta no pierda su sello de interés turístico autonómico. El Concello convocó ayer una reunión urgente en la parroquia para intentar reconducir la situación, tras la dimisión en bloque de la directiva de la comisión, en respuesta a las últimas polémicas por el papel de Jesús.

A la salida del encuentro, la alcaldesa, Marta Giráldez, confirmaba que esta asamblea se había cerrado de forma “positiva”, con varios acuerdos que garantizaban la supervivencia de las escenificaciones. Giráldez tomó la palabra indicando que “non ía permitir recriminacións” durante la cita. Era una reunión “en sentido construtivo e positivo”, un “paso adiante para primar a Semana Santa por riba de todo”, frente a la posible existencia de “discrepancias persoais”. La alcaldesa también agradeció el papel y contribución “de todas as peroas, de todas as directivas”, en virtud a las cuales “saiu a Semana Santa adiante moitos anos”.

Eso sí, en un momento de “debilidade como este”, a pocos meses de la Semana Santa, tocaba mirar hacia adelante y pensar solo en tender puentes. “Todo o mundo aplaudiu a iniciativa e decidiuse que había que sacar isto adiante”.

Los acuerdos

La regidora socialista subrayó que “moita xente da que sempre participara en papeis protagonistas ou que levaba moitos anos colaborando manifestou que seguirían participando”. Así pues, el primer acuerdo es que los ensayos, que si no hubiera controversias hubieran empezado ayer mismo, lo harán el próximo sábado, “con normalidade” y también con las primeras pruebas de vestuario.

El otro punto de fricción era quién asumiría el papel central, de Jesús. Giráldez indicó que tanto el joven que lo había asumido en los últimos años, Daniel Castro, como el que propuso la directiva saliente, Gabriel Magariños “estiveron falando”. “A nós, como Concello, dábanos igual que o asumise un ou outro”. Al final, Castro mostró su intención de no continuar en el papel central, pero sí en el de proseguir colaborando en estas celebraciones. Así pues, Magariños será quien asuma el papel del nuevo Jesús de Paradela, estrenándose en las escenificaciones de este mismo 2026..

En cuanto a la dimisión en bloque de la directiva, ayer se acordó que, a partir de ahora, será el Concello el que canalice toda la relación con los medios de comunicación, para intentar evitar la escalada de discrepancias que se hicieron públicas en las últimas semanas. Así pues, el Ayuntamiento gana más presencia en la organización de la Semana Santa, aunque la preparación de las escenas seguirá liderada por personas que llevaban “décadas” vinculadas a ellas y a su tradición.

Daniel Castro en el papel de Jesucristo, el año pasado, durante la escenificación de la última cena

Dimisión en bloque y amenaza de pérdida del sello turístico

Más información
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El desfile de Entroido de Catoira en su pasada edición

El Entroido de Catoira incrementa la cuantía de sus premios y suma dos nuevas categorías
Fátima Pérez
Jugadores y cuerpo técnico celebran la victoria de la pasada jornada

El Cidade de Ribeira espera al Puebla FC para iniciar la segunda vuelta
María Caldas
San Antón de A Modia

A Modia mantiene viva la tradición de las “poxas” en honor a San Antón: “Cada ano está medrando máis”
A. Louro
Una pasada edición de este evento, en la localidad insular

El Concello ofrece hasta 400 euros de ayuda para las comparsas de su Carnaval
b. y. o salnés