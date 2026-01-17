Un choque entre dos vehículos con vuelco deja a un conductor herido

Estado del coche que se llevó la peor parte | cedida

Un aparatoso accidente de tráfico ocurrido hoy entre Ribadumia y Meis dejó un coche volcado y una persona herida que necesitó asistencia sanitaria.

Los hechos ocurrieron en la carretera provincial EP-9402, entre estas dos localidades salinienses. Según indicaron fuentes de emergencias participantes en el operativo en el punto, se trató de una colisión entre dos vehículos, en el entorno de un cruce o intersección.

Colisionaron un vehículo que accedía al vial principal y otro que circulaba por este. A consecuencia del golpe, uno de los turismos sufrió un vuelco, quedando sobre el techo en medio de la calzada. El otro coche sufrió también daños de consideración, en la parte frontolateral, aunque no sufrió vuelco. Según las mismas fuentes asistenciales, al menos una persona resultó herida de consideración, por lo que fue necesario trasladar en ambulancia a un centro sanitario a uno de los conductores.

Se trata de un vecino de Meis, de unos 66 años de edad, que ya en el lugar del accidente se aquejaba de dolor cervical y torácico.

En la posterior intervención de los servicios de emergencias en el lugar del accidente participaron personal de Urxencias Sanitaria 061-Galicia, efectivos de Emerxencias Cambados, de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ribadumia, así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico e integrantes de los Bombeiros do Salnés.

Fue necesario también realizar labores de limpieza en este punto de la carretera.