O Salnés mira al mercado chino y apuesta por las “experiencias slow” para su agenda en Fitur

La Mancomunidad de O Salnés volverá a estar presente en la próxima edición de Fitur 2026, una de las citas más relevantes del calendario turístico internacional, con una agenda propia con la que buscará ganar visibilidad, competitividad y proyección en los mercados turísticos. La delegación comarcal se desplazará a Madrid el miércoles de la próxima semana, con una agenda en la que destacarán dos cuestiones: la promoción en el mercado chino y la presentación de su nuevo material promocional de “experiencias slow”.

Desde la entidad señalan que su participación en la feria turística de más renombre del país se enmarca en una estrategia consolidada de cooperación supramunicipal, que “entiende la unión de la comarca bajo la marca Xeodestino Salnés, como una fortaleza clave para sumar valor, optimizar recursos y proyectar una imagen sólida y diferenciada de O Salnés en los principales mercados nacionales e internacionales” y así potenciar uno de los sectores claves en la comarca: el turístico.

Embajada de China

Así pues, el primer acto tendrá lugar de forma paralela a la feria, en un espacio para eventos del centro de Madrid, dirigido de manera específica al mercado chino —perfil de turista clave y estratégico, caracterizado por viajar mayoritariamente fuera de la temporada alta—, así como a medios de comunicación y turoperadores.

Así, el acto promocional contará con la presencia de altos cargos de la Embajada de China en España, empresarios del sector turístico y representantes del ámbito profesional, con una previsión total de más de noventa asistentes.

Bajo el lema ‘Experiencias en O Salnés’, la comarca se presentará como un destino turístico referente, poniendo en valor su diversidad de recursos y productos, con especial protagonismo para la gastronomía y el enoturismo, claves para la desestacionalización. La presentación se completará con catas profesionales con maridaje, diseñadas para destacar la calidad, autenticidad y excelencia de los productos locales, y para transmitir una experiencia sensorial ligada al territorio.

Nuevo material promocional

Tras esta primera jornada, la comitiva de O Salnés desarrollará el jueves una intensa agenda de reuniones, entrevistas y asistencia a presentaciones, que culminará con la presentación de su nuevo material promocional, en el stand de Galicia. Así, bajo el título ‘Experiencias Slow en O Salnés’, se darán a conocer dos piezas que invitan a descubrir el tiempo sin prisas, desde la autenticidad, la sostenibilidad y la conexión con el entorno. La primera de ellas, a través de la gastronomía —con una mirada que pone en valor el trabajo artesanal, el producto local y el disfrute pausado durante todo el año— y la segunda, a través de su proyecto ‘Slowbusiness’, dirigido a empresarios y altos ejecutivos o nómadas digitales que necesiten un descanso, pero no pueden dejar de atender sus responsabilidades laborales en el día a día.

La agenda promocional se cerrará en la jornada del viernes, dedicada a reuniones con turoperadores nacionales e internacionales, entrevistas con medios de comunicación y eventos de otros organismos oficiales.