Movilizan un helicóptero por un accidente grave de un ciclista en A Armenteira

Los medios asistenciales en el lugar del accidente | cedida

Un ciclista resultó hoy herido grave en un accidente cuando circulaba por la parroquia meisina de A Armenteira. La gravedad del accidente y lo difícil de acceder al entorno obligaron a movilizar a un helicóptero asistencial, aunque finalmente el herido pudo ser evacuado en ambulancia.

El suceso ocurrió por la mañana. Según indican fuentes oficiales, se trató de una caída, pero en un lugar de “difícil acceso” por lo que las emergencias “non podían entrar, nin camión de bombeiros nin ambulancia”, apuntan las mismas fuentes conocedoras de los detalles del suceso.

El concejal de gobierno Martín Casais, además miembro voluntario de la Agrupación de Protección Civil de Meis, trasladó a los médicos y resto del personal sanitario en coche de la Agrupación de emergencias hasta el entorno del lugar del accidente.

La central de emergencias del 112 Galicia, que coordinó el operativo en el punto, también movilizó la acción de un helicóptero asistencial, que llegó a tomar tierra cerca del mismo escenario.

Con todo, finalmente la persona herida pudo ser trasladada en ambulancia, con destino al Hospital do Salnés, para recibir atención médica