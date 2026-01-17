El Concello ofrece hasta 400 euros de ayuda para las comparsas de su Carnaval

Una pasada edición de este evento, en la localidad insular | Mónica Ferreirós

El Concello de A Illa de Arousa publicó estos días las bases del Carnaval 2026 para la participación de comparsas, una de las celebraciones más emblemáticas del municipio, que volverá a llenar las calles de música, humor y tradición durante el mes de febrero, valoraron hoy desde el gobierno local.

Las bases establecen que podrán participar todas aquellas comparsas con un mínimo de quince integrantes, debiendo formalizar su inscripción en el registro general del Ayuntamiento antes de 13 de febrero. Además, en las bases se detallan las cuantías de las aportaciones económicas, que variarán en función del origen de las comparsas y de su vinculación con el Carnaval de A Illa, con una cuantía máxima por grupo que oscila entre los 150 y los 400 euros.

El teniente de alcalde, Manuel Suárez, destacó la importancia de estas ayudas para garantizar la continuidad y la calidad de la fiesta, que este año cuenta con una mayor implicación del Concello para sostener esta edición.

“O Entroido de A Illa de Arousa non se entende sen as comparsas, que son a alma da celebración. Con estas bases queremos recoñecer o esforzo, a creatividade e o compromiso tanto das comparsas locais como das que levan anos acompañándonos”.

Para optar a las subvenciones, las comparsas deberán participar como mínimo en dos jornadas del programa del Carnaval, siendo obligatoria su presencia en el desfile y festival de comparsas, el domingo 22 de febrero. El desfile saldrá a las 17:30 horas desde la Plaza de O Regueiro, mientras que las actuaciones en el auditorio municipal tendrán una duración máxima de 10 minutos por comparsa. .