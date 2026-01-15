Vilanova licita la renovación del césped artificial del campo del Monte da Lomba, en San Miguel

Hay importantes daños debido al desgaste por el uso | concello

El Concello de Vilanova de Arousa sacó a licitación esta semana el contrato para la renovación del césped artificial del campo de fútbol del Monte da Lomba, en San Miguel de Deiro.

Se trata de un contrato que sale a concurso público por un presupuesto base de licitación de 215.121,99, IVA incluido, y con un plazo máximo de ejecución de un mes.

Además, la Diputación de Pontevedra ya había concedido una subvención 140.000 euros para contribuir a la financiación de esta actuación, al amparo del II Plan de Infraestruturas Deportivas.

Con esta ayuda provincialy en virtud a esta obra, será posible renovar el césped artificial de esta instalación deportiva sustituyéndolo por uno de nueva generación, ya que el actual presenta un excesivo desgaste y supone un riesgo físico para los deportistas, señalaron desde las administraciones. Según recoge la memoria incluida en el pliego, hay partes incluso en que hay faltas o ausencia total de este terreno de juego, debido al importante desgaste.

El nuevo césped será de fibra bicolor verde y contará con marcaje blanco según las normas de la Real Federación Española de Fútbol. Para acometer la actuación se formarán dos capas, una inferior de lastrado de arena de sílice y otra superior de caucho reciclado o material semejante, siempre que sea acomodado para la práctica deportiva.