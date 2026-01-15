Pontevedra polideportiva, una meta para reconectar: La campaña de la Diputación para atraer al turismo en 2026

Presentación de la campaña en Vigo Cedida

La provincia como meta y como un gran polideportivo al aire libre. Esta es la campaña de la Diputación de Pontevedra para atraer al turismo durante este año. El presidente, Luis López, lo presentó esta mañana en el Pazo Los Escudos de Vigo. Estuvo acompañado por la vicepresidenta y diputada de Deportes, Luísa Sánchez, el de Turismo, Jesús Vázquez Almuíña, otros miembros del gobierno provincial y representantes del sector turístico de la provincia.

Bajo el lema 'A túa meta, o teu destino', los 61 concellos de la provincia se muestran como un auténtico polideportivo al aire libre, en el que tanto profesionales como aficionados pueden disfrutar de cualquier tipo de actividad física, en solitario, en equipo o en familia, los 365 días del año, "nunha contorna natural excepcional".

"O deporte é un aliado clave para desestacionalizar o turismo, reforzar a sú calidade e excelencia, e evitar multitudes", afirmó López. Por segundo año consecutivo, la Diputación eligió la propia provincia de Pontevedra para estrenar la campaña de Turismo Rías Baixas, en lugar de hacerlo en Fitur. La estética rompedora del propio acto de presentación fue la de un "verdadeiro evento deportivo", como una carrera en la que hay una salida, un recorrido, una fecha, un equipo, participantes inscritos y una organización.

Incremento del turismo extranjero

"Esa carreira é Rías Baixas. Un camiño para desconectar da rutina, unha porta para conectar co mellor que temos e unha invitación a reconectar coa nosa esencia", explicó el presidente provincial, que destacó que se puede caminar, correr, pedalear, nadar, navegar, bucear, explorar, descubrir, saborear, degustar, visitar, volver y repetir. "Dá igual cando e por que razóns veñas, Rías Baixas é a túa meta", recalcó López.

La actriz viguesa Marta Larralde fue la encargada de conducir una gala en la que se proyectaron dos piezas audiovisuales; una en la que los deportistas de varias disciplinas presentaron la provincia como un escenario único para la práctica deportiva; y otro, el vídeo oficial de la campaña de Turismo Rías Baixas, que presenta la provincia como un espacio natural incomparable para disfrutar del deporte. Además, Sánchez habló con la presidenta del club de gimnasia rítima Maniotas, Paula García. "Temos moitas axudas para deportistas, entre elas unha axuda á formación de mulleres en postos de adestradoras e árbitras para impulsar a igualdade e o liderado feminino no deporte; e acollemos máis de 500 eventos ao ano", explicó la vicepresidenta. Así, este año acogerá la copa mundial de natación artística.

"O deporte é a porta de entrada, pero o importante é o que damos, que é unha ampla carta de servizos para a xente", explicó el diputado de Turismo, Vázquez Almuiña, que destacó que en 2025 "fomos líderes de ocupación hoteleira" y que Pontevedra está entre los diez mejores destinos verdes de Europa, además de incrementarse los visitantes extranjeros.

Importancia económica del sector

López, que confesó su pasión por el deporte, detalló algunos de sus recorridos habituales, como la subida al Monte Xiabre, en Vilagarcía; una carrera desde Cambados hasta A Illa de Arousa, o una ruta ciclista por O Salnés hasta el Monasterio de Armenteira. El presidente provincial, que repartió bufandas de las Rías Baixas, se salió del guion para destacar los cerca de dos millones de visitantes que registran los municipios bajo este sello, así como la importancia de un sector que llega al 14% del PIB de la provincia.

La "carreira" por Rías Baixas se inició "nun emblema", que es Vigo, con el paraíso de las Cíes, "refuxio de visitantes, orgullo para a veciñanza e un templo ca cultura cando reabramos o Cine Fraga", resaltó López, que ramificó su recorrido por la provincia. Para ello, animó a subir por Santa Tegra, cruzar las playas de O Morrazo, pasar por los viñedos de O Salnés, adentrarse en Pontevedra y ascender hasta la comarca de Deza. "Un percorrido pintado pola camelia, enchoupado pola auda de rías e ríos e custodiado pola historia dos castelos de Sobroso e Soutomaior", concluyó López.

Una apuesta por desestacionalizar

El gobierno de Luis López lanzó desde el primer momento una apuesta por la desestacionalización del turismo, por lo que la fecha de la "carreira" será los 365 días del año. Para ello, enumeraron planes como el termalismo de Cuntis, Caldas y Mondariz; la primavera por las manzanos en flor de A Estrada o el verano, "no que todo é cor e alegría". Además, López hizo hincapié en el equipo, con "as estrelas dos chef Michelín e dos empresarios e hostaleiros que nos fan ser a provincia con máis selos de calidade Sicted de toda España", pero también "un millón de anfitrións", en relación a los habitantes que, dijo, son "sinónimo de hospitalidade, excelencia e calidade".

El presidente destacó el papel de la Diputación como dinamizador de un turismo que tiene en el deporte una oportunidad para el crecimiento sostenible; así como la descentralización y la desestacionalización como un instrumento para enfrentar el reto demográfico. "Investimos este ano 7 millóns de euros e fomos pioneiros en activar unha liña de axudas para apoiar eventos deportivos con repercusión turística", dijo López, que incidió en que la meta de la campaña es la de "redescubrir este territorio como se un fora turista. Vivilo como se un fora veciño. As Rías Baixas o é todo".