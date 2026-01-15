Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

Pontevedra polideportiva, una meta para reconectar: La campaña de la Diputación para atraer al turismo en 2026

El acto de presentación fue en Vigo, donde Luis López repartió bufandas de las Rías Baixas

Olalla Bouza
15/01/2026 17:55
Presentación de la campaña en Vigo
Presentación de la campaña en Vigo
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La provincia como meta y como un gran polideportivo al aire libre. Esta es la campaña de la Diputación de Pontevedra para atraer al turismo durante este año. El presidente, Luis López, lo presentó esta mañana en el Pazo Los Escudos de Vigo. Estuvo acompañado por la vicepresidenta y diputada de Deportes, Luísa Sánchez, el de Turismo, Jesús Vázquez Almuíña, otros miembros del gobierno provincial y representantes del sector turístico de la provincia.

Bajo el lema 'A túa meta, o teu destino', los 61 concellos de la provincia se muestran como un auténtico polideportivo al aire libre, en el que tanto profesionales como aficionados pueden disfrutar de cualquier tipo de actividad física, en solitario, en equipo o en familia, los 365 días del año, "nunha contorna natural excepcional".

"O deporte é un aliado clave para desestacionalizar o turismo, reforzar a sú calidade e excelencia, e evitar multitudes", afirmó López. Por segundo año consecutivo, la Diputación eligió la propia provincia de Pontevedra para estrenar la campaña de Turismo Rías Baixas, en lugar de hacerlo en Fitur. La estética rompedora del propio acto de presentación fue la de un "verdadeiro evento deportivo", como una carrera en la que hay una salida, un recorrido, una fecha, un equipo, participantes inscritos y una organización.

Incremento del turismo extranjero

"Esa carreira é Rías Baixas. Un camiño para desconectar da rutina, unha porta para conectar co mellor que temos e unha invitación a reconectar coa nosa esencia", explicó el presidente provincial, que destacó que se puede caminar, correr, pedalear, nadar, navegar, bucear, explorar, descubrir, saborear, degustar, visitar, volver y repetir. "Dá igual cando e por que razóns veñas, Rías Baixas é a túa meta", recalcó López.

La actriz viguesa Marta Larralde fue la encargada de conducir una gala en la que se proyectaron dos piezas audiovisuales; una en la que los deportistas de varias disciplinas presentaron la provincia como un escenario único para la práctica deportiva; y otro, el vídeo oficial de la campaña de Turismo Rías Baixas, que presenta la provincia como un espacio natural incomparable para disfrutar del deporte. Además, Sánchez habló con la presidenta del club de gimnasia rítima Maniotas, Paula García. "Temos moitas axudas para deportistas, entre elas unha axuda á formación de mulleres en postos de adestradoras e árbitras para impulsar a igualdade e o liderado feminino no deporte; e acollemos máis de 500 eventos ao ano", explicó la vicepresidenta. Así, este año acogerá la copa mundial de natación artística.

"O deporte é a porta de entrada, pero o importante é o que damos, que é unha ampla carta de servizos para a xente", explicó el diputado de Turismo, Vázquez Almuiña, que destacó que en 2025 "fomos líderes de ocupación hoteleira" y que Pontevedra está entre los diez mejores destinos verdes de Europa, además de incrementarse los visitantes extranjeros.

Importancia económica del sector

López, que confesó su pasión por el deporte, detalló algunos de sus recorridos habituales, como la subida al Monte Xiabre, en Vilagarcía; una carrera desde Cambados hasta A Illa de Arousa, o una ruta ciclista por O Salnés hasta el Monasterio de Armenteira. El presidente provincial, que repartió bufandas de las Rías Baixas, se salió del guion para destacar los cerca de dos millones de visitantes que registran los municipios bajo este sello, así como la importancia de un sector que llega al 14% del PIB de la provincia.

La "carreira" por Rías Baixas se inició "nun emblema", que es Vigo, con el paraíso de las Cíes, "refuxio de visitantes, orgullo para a veciñanza e un templo ca cultura cando reabramos o Cine Fraga", resaltó López, que ramificó su recorrido por la provincia. Para ello, animó a subir por Santa Tegra, cruzar las playas de O Morrazo, pasar por los viñedos de O Salnés, adentrarse en Pontevedra y ascender hasta la comarca de Deza. "Un percorrido pintado pola camelia, enchoupado pola auda de rías e ríos e custodiado pola historia dos castelos de Sobroso e Soutomaior", concluyó López.

Una apuesta por desestacionalizar

El gobierno de Luis López lanzó desde el primer momento una apuesta por la desestacionalización del turismo, por lo que la fecha de la "carreira" será los 365 días del año. Para ello, enumeraron planes como el termalismo de Cuntis, Caldas y Mondariz; la primavera por las manzanos en flor de A Estrada o el verano, "no que todo é cor e alegría". Además, López hizo hincapié en el equipo, con "as estrelas dos chef Michelín e dos empresarios e hostaleiros que nos fan ser a provincia con máis selos de calidade Sicted de toda España", pero también "un millón de anfitrións", en relación a los habitantes que, dijo, son "sinónimo de hospitalidade, excelencia e calidade".

El presidente destacó el papel de la Diputación como dinamizador de un turismo que tiene en el deporte una oportunidad para el crecimiento sostenible; así como la descentralización y la desestacionalización como un instrumento para enfrentar el reto demográfico. "Investimos este ano 7 millóns de euros e fomos pioneiros en activar unha liña de axudas para apoiar eventos deportivos con repercusión turística", dijo López, que incidió en que la meta de la campaña es la de "redescubrir este territorio como se un fora turista. Vivilo como se un fora veciño. As Rías Baixas o é todo".

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Reunión con el gobierno local

O Piñeiriño convierte al barrio en estrella principal: Chantón, María, Mari Carmen y Ricardo estarán en el Solifest
Olalla Bouza
Borja Iglesias durante el partido en Sevilla

Carcamáns, peña celtista da Illa, propone acudir a Balaídos con las uñas pintadas
María Caldas
Imagen de una de las exposiciones de este año del Curtas

El Curtas convoca un concurso de guionistas noveles tutorizado por expertos en el género
Fátima Frieiro
Un momento de la protesta de los trabajadores frente al Concello

Los sindicatos indican que el Concello no aplicó la subida salarial a algunos empleados y Cacabelos lo desmiente
C. Hierro