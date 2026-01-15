La Cofradía denuncia el abandono de dos barcos que causan un vertido al litoral

Las embarcaciones, una sobre la otra, siguen degradándose a escasos metros de la Casa do Pescador | cedida

La Cofradía de Vilanova denunció ayer la penosa situación en la que se encuentran dos barcos abandonados en la costa a apenas unos cincuenta metros de su sede. Hacía tiempo que el Pósito había puesto en conocimiento de Costas y de Portos de Galicia la situación de estas embarcaciones, pero ayer se produjo un escape oleoso que provocó un importante vertido descubierto en el agua de la zona portuaria.

Según detalló el patrón mayor, Lino Díaz, se dio aviso a Seprona de la Guardia Civil, a Gardacostas y del hecho tienen constancia también el Ayuntamiento y la propia Xunta.

Inseguridad marisquera

Aunque el vertido se detectó a primera hora de la mañana y representantes de los diversos cuerpos alertados se personaron en el lugar, a última hora de la tarde, desde la Cofradía confirmaron que nadie se había hecho cargo de las embarcaciones.

Díaz reclama actuaciones urgentes, ya que, aparte del vertido de ayer, los barcos representan un peligro desde hace tiempo. Durante meses fueron desvalijados y sobre el arenal hay cabos, herramientas, clavos y demás restos de las embarcaciones, ahora una sobre otra, a merced del mar. Esto supone un “perigo para as mariscadoras, cando faenan nesta zona”, lamenta el patrón mayor. “Ao final será coma sempre, que non se fará nada ata que pase algo”, recrimina el máximo representante de la Cofradía vilanovesa.