El paro juvenil en O Salnés cae a mínimos pero impera la precariedad laboral

El mercado laboral de O Salnés volvió a ofrecer datos positivos al cierre de 2025, con 662 demandantes menos que en 2024, pese a un repunte importante de 367 parados más que en noviembre. Mes en el que se puede observar la última tasa de paro juvenil, según los datos aportados por la Consellería de Emprego y de población activa del Instituto Galego de Estatística (IGE), que dejan a la comarca en mínimos, con solo un 11,3%. Cifra positiva que confirma una evolución muy favorable en la comarca con respecto a la generación de empleo en personas menores de 25 años, cuya inserción laboral es todo un reto de forma histórica en el conjunto nacional.

En esta línea, con respecto a 2024, el paro juvenil cayó más de 4 puntos, aunque la mejora se hace todavía más evidente si se compara con antes de la pandemia del covid-19. En 2019 esta situación de desempleo afectaba al 27,90% de los jóvenes en activo y hace una década, al cierre de 2016, llegaba al 36,61%. Una tendencia claramente positiva que confirma el aumento de demanda para el empleo juvenil, pero que no implica una mejoría en las condiciones de trabajo.

Menor retribución salarial

En este sentido, Anxo Lúa, de la Confederación Intersindical Galega (CIG), explica que estos puestos están, habitualmente, caracterizados por una retribución salariar menor: “As empresas o que buscan é minorar os costes laborais”, por lo que los contratos de los jóvenes suelen enmarcarse “nas categorías máis baixas” de los convenios colectivos, amparados en la falta de experiencia. De hecho, indica Lúa, las empresas “seguen vendo un certo risco en contratar a xóvenes pola falta de coñecementos ou de experiencia” que lasta su inserción laboral. Circunstancia que se da, sobre todo en sectores concretos, aunque otros con más demanda de trabajadores en la zona, como el del metal, “si que se veñen preocupando, en colaboración coas administracións, en fomentar plans de formación para a intergración de xóvenes cualificados nas súas empresas”.

Una formación que resulta “fundamental” para entrar al mercado laboral, que cada año requiere de mayor especialización, sobre todo entre los más jóvenes, que en esos primeros años de trabajo se encuentran con sueldos escasos, habitualmente, pese a su cualificación. “O problema chega, nalgúns casos, cando van adquirindo máis práctica, cando toca recoñecerlles esa cualificación e produtividade” desde el apartado salarial.

Más temporalidad

Puestos que suponen unos costes empresariales muy bajos y que, por ello, incitan a las empresas a contratar a más trabajadores menores de 25 años, por un lado, pero que también fomentan la temporalidad. Así lo lamenta Lúa, que señala que “este segmento da poboación está baixo lupa”, de forma que de no llegar a ciertos parámetros de productividad, por ejemplo, las industrias optan por su despido, “xa que as indemnizacións son moi baixas” o, en caso de empleos de corta duración, optan por no renovarlos y contratar a otro empleado con las mismas características.

También se da el caso de que muchos no superan los periodos de prueba, que en ciertas empresas puede prolongarse hasta seis meses, de forma que el empleado no recibe ninguna indemnización por su tiempo de trabajo tras la rescisión del contrato.

Falta de orientación laboral

Retos que afronta un problema ya endémico del mercado laboral español, el empleo juvenil, cuya tasa a nivel nacional duplica la media de la eurozona superando el 25%. La comarca mejora sensiblemente este dato, pero tiene en la precariedad otro desafío que necesita de políticas públicas para atajarla en cierta medida.

Una de las carencias más importantes, señala el representante sindical de la CIG, es la falta de orientación laboral por parte de administraciones y de los centros educativos. “Dar a coñecer cuestións como as salidas profesionais, os salarios reais, etcétera é fundamental para favorecer a inserción laboral dos xóvenes”.

Un sector especialmente vulnerable a la hora de encontrar empleo y que se ve afectado por otras desigualdades sociales, relacionadas con la falta —o escasa— remuneración de prácticas laborales en empresas o las dificultades para conciliar estudios sin apoyo familiar para ampliar su formación, ya que “hoxe en día as empresas requiren, polos sistemas de produción e as esixencias do mercado, xente máis preparada que fai uns anos”, por lo que “ter un título” se vuelve algo “fundamental” en la mayoría de sectores.

Una situación que, paradójicamente, crea también una sobrecualificación para los puestos de trabajo que acaban desempeñando. En este sentido, a nivel estatal, uno de cada tres jóvenes menores de 25 años (un 33%) declara contar con una cualificación superior a la que se exige en el empleo que desempeña.