O Salnés

La Diputación reparte 1,1 millones a entidades de bienestar social

Las ayudas son para la compra de vehículos y realizar obras en sus locales

C. Hierro
14/01/2026 17:48
El presidente de la Diputación, Luis López, durante el anuncio de las ayudas
El presidente de la Diputación, Luis López, durante el anuncio de las ayudas
Cedida
La Diputación de Pontevedra presentó una nueva línea de ayudas por valor de 1,1 millones de euros para que las entidades de bienestar social puedan adquirir vehículos o lleven a cabo obras en sus locales.

El presidente provincial, Luis López, destacó que esta convocatoria, que está dividida en una partida de 600.000 euros y otra de 500.000, es una muestra de agradecimiento, reconocimiento y puesta en valor del trabajo que realizan las organizaciones sin ánimo de lucro a lo largo del año.

Las ayudas para la compra de vehículos o la adaptación de los mismos señalaron será de un máximo de 25.000 euros para adquisición o 15.000 para reparación y no podrá exceder en ningún caso el 80% del presupuesto de la gestión y el plazo para la presentación de las solicitudes ya está abierto y se extenderá durante treinta días hábiles.

Por su parte, la convocatoria para la realización de obras en los locales está diseñada para, por ejemplo, ampliar superficies, reformar espacios interiores o exteriores o mejorar la seguridad y funcionalidad de los mismos. En este caso, la entidad repartirá un máximo de 80.000 euros por asociación sin superar el 80% del coste de la obra que debe estar valorada en, como mínimo 100.000 euros. El plazo para las solicitudes, en este caso, es de tres meses.

