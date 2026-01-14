Dimisión en bloque y amenaza de pérdida del sello turístico

Daniel Castro en el papel de Jesucristo, el año pasado, durante la escenificación de la última cena | Mónica Ferreirós

La Semana Santa de Paradela afronta un fin de semana decisivo para su futuro. La directiva de su Cofradía organizadora acaba de dimitir en bloque y, a tres meses de que comiencen los actos, la posibilidad de la no celebración de las tradicionales escenificaciones amenaza con hacer perder a esta fiesta su sello de interés turístico autonómico, que la Xunta concedió en el año 2010. Así lo entiende el Concello, desde donde ya han convocado a los vecinos de la parroquia a una reunión urgente, este próximo sábado, para tratar de reconducir la situación.

“Despois dos últimos acontecementos que recentemente se produciron”, con la “dimisión da Xunta Rectora da Confraría de Semana Santa e Pascua de Paradela”, confirma el Concello, “está en perigo o mantemento desta declaración de interese turístico autonómico se este evento non se realiza”.

Emisión de un bando

La propia alcaldesa, Marta Giráldez, emitió un bando en el que convoca a los vecinos a esta reunión clave, que se fija para este sábado, día 17, a las 19 horas, en la Casa da Fábrica, en el iglesario de Paradela, en Outeiro.

En el bando, la regidora subraya que “dada a importancia do asunto”, se pide “á veciñanza de Paradela que faga un esforzo por asistir”.

La socialista, preguntada ayer sobre el particular por este Diario, señalaba que, a pocos meses de la Semana Santa, “non sabemos” si finalmente podrá celebrarse como es costumbre. Es su intención en esta asamblea explicar a los vecinos que “se se deixa de facer, pódese perder a declaración de interese autonómico, a ver se alguén da o paso” para conformar otro grupo organizador que pueda mantener las escenificaciones en 2026.

Sobre la posible pérdida del sello de interés turístico si no se celebra, insiste en que “probablemente sexa así”, ya que la no celebración “é unha das causas” para resolver esta declaración.

El gobierno local ha pulsado algunas opiniones en la parroquia, por ver si hay voluntad de crear una directiva nueva, pero por ahora no hay nada claro. “Todo o mundo pregunta con que xente se pode contar. E que, en función diso, asumen o risco ou non”.

La directiva saliente

Fuentes consultadas ayer en la parroquia confirman que la decisión de dimisión en bloque se tomó por el malestar generado a raíz de la decisión de prescindir y cambiar al actor en el papel principal de Jesús. La directiva había expresado en un primer momento que la salida de Daniel Castro se había producido por “diferencias irreconciliables”.

A ello respondió días después el actor saliente mostrando su malestar por aquellas declaraciones y por cómo se había producido su salida. El hecho de que el actor terminase en varios medios de comunicación no gustó a su vez a la directiva y el ambiente no dejó de enrarecerse. El tanteo de otro actor para el papel de Jesús no hizo sino aumentar las diferencias y tensiones y, ante lo que entendieron como acusaciones de favoritismo, la directiva decidió dimitir para mostrar que “non temos interese ningún” en personalismos. “Se eles o queren facer”, dicen desde el entorno de los salientes frente a los críticos, será algo bien recibido. La salida se produce, reafirmaron, “para non prexudicar á Semana Santa”.

De hecho, las mismas fuentes precisan que los recién dimitidos tienen la intención de no acudir a la reunión del sábado convocada por el Concello, “para que non haxa conflito” y no acabar “entrando en temas” que únicamente, creen, se convertirían en reproches. Quieren, así, que sea una asamblea más constructiva que crítica, en la esperanza de que pueda arraigar un grupo nuevo que aporte continuidad a las representaciones.

Todo por decidir

Aún en el supuesto de que se conforme una nueva directiva, no está claro quién acabará finalmente ocupando el papel central de Jesucristo. Desde el grupo saliente defienden el perfil de actor que habían encontrado. Pero en la parroquia no se descarta que pueda finalmente ser otra persona o que incluso se tantee la posibilidad de volver ofrecer el papel al actor que lo encarnó el año anterior.

Todo queda por ahora, por tanto, a expensas de lo que ocurra en el fin de semana, de si se crea o no grupo nuevo y de lo que se decida en él, de ser el caso. El tiempo apremia, no obstante, porque la directiva saliente tenía pensado ya comenzar con los ensayos de esta edición, precisamente, este fin de semana y nadie quiere que la fiesta deje de celebrarse.