Ribadumia

“Desbloqueo” y agilidad: Castro aplaude los cambios sobre patrimonio

Redacción
13/01/2026 18:34
David Castro, alcalde de Ribadumia y presidente de la Mancomunidade de O Salnés
David Castro, alcalde de Ribadumia y presidente de la Mancomunidade de O Salnés
| cedida
El alcalde de Ribadumia y presidente de la Mancomunidade de O Salnés, David Castro, alabó hoy las modificaciones de la Xunta sobre la normativa de patrimonio cultural, convencido de que traerán más agilidad y permitirá el “desbloqueo” de proyectos, sin repercutir en la desprotección de elementos catalogados o protegidos.

David Castro indicó que estos cambios van a evitar que muchos ayuntamientos tengan que renunciar o perder ayudas por no disponer a tiempo de las autorizaciones necesarias.

“É unha medida que facilita a vida dos concellos e da cidadanía, xa que axiliza o procedemento para reducir os tempos de espera, tanto por parte da cidadanía como das institucións, co obxectivo de que o coidado do noso patrimonio non supoña un impedimento para o desenvolvemento de proxectos vitais ou profesionais”, valoró.

Ventanas y viales

El ribadumiense puso además algunos ejemplos concretos de agilización normativa. “A concellos como o de Ribadumia, esta medida da Consellería de Cultura supón unha oportunidade e un desbloqueo moi importantes”. Así, desde su gobierno local indicaron que “por exemplo vai permitir axilizar trámites tan básicos como cambiar unha fiestra ou poder reasfaltar unha estrada na que hai un cruceiro protexido”.

Se trata de “cuestións básicas” que, hasta ahora, “supoñían un auténtico problema de permisos e autorización”, valoró el primer edil ribadumiense. Desde su ejecutivo municipal concluyen que “as entidades locais poderán, xunto co procedemento de concesión de licenza, autorizar intervencións naqueles elementos que conten con protección estrutural e ambiental ou en Bens de Interese Cultural e catalogados ao tratarse de obras menores como limpeza de fachadas, cambios de pavimento ou reparación de vías”.

