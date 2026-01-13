Mi cuenta

Diario de Arousa

O Salnés

CC OO amplía reuniones con gobiernos de O Salnés para denunciar la “crítica” situación del personal de Correos

La central se entrevistó con los alcaldes de Vilagarcía, Cambados, Meis y Ribadumia

B. Y. O Salnés
13/01/2026 18:11
Reunión mantenida con la regidora meisina, Marta Giráldez
Reunión mantenida con la regidora meisina, Marta Giráldez
| cedida
Representantes del sindicato Comisiones Obreras (CC OO) mantuvieron estos días nuevos encuentros con gobiernos locales de O Salnés en busca de apoyo a lo que denuncian como “crítica situación del personal de Correos”. Tras entrevistarse con los regidores de Ribadumia y Meis —David Castro y Marta Giráldez—, lo hicieron ahora con los de Vilagarcía y Cambados —Alberto Varela y Samuel Lago—.

El objetivo de esta ronda de encuentros, indican desde la central sindical, es “trasladar a los responsables municipales la grave situación que está atravesando el personal de Correos, como consecuencia de la política de ‘contratación cero’ que la empresa viene aplicando de manera sistemática.

“La estricta política de no contratación está provocando que numerosas plazas queden sin cubrir cuando sus titulares se encuentran ausentes, con independencia del motivo de dicha ausencia, ya sea por bajas médicas, jubilaciones, traslados derivados de concursos de traslados o promociones, desempeños provisionales de otros puestos dentro de la empresa u otras circunstancias”, aseguran.

Esta situación obligaría al personal en activo “a asumir cada vez más zonas de reparto, con el consiguiente e inevitable incremento de las distancias a recorrer diariamente, que se hacen inabarcables” para los carteros.

Desde CC OO piden a los ayuntamientos apoyo para “reclamar a Correos un cambio urgente de rumbo”.

