Diario de Arousa

O Salnés

A Illa premiará con 200 euros para compras en el comercio al mejor cartel de su Carnaval

B. Y. O Salnés
13/01/2026 18:24
Un grupo de amigas durante el desfile del año pasado
Un grupo de participantes durante el desfile del año pasado
| Gonzalo Salgado
El Concello de A Illa organiza un concurso de carteles para el Carnaval 2026 de la localidad, con un premio de 200 euros en compras en el comercio local. Lo hace en colaboración con la Asociación de Empresarios de A Illa (AEI) y en un certamen abierto a aficionados y profesionales.

El cartel deberá incluir la rotulación “Entroido na Arousa 2026 – do 13 ao 22 de febreiro” y deberá presentarse en formato físico tamaño A3, con técnica libre, siempre que sea reproducible en soportes impresos y digitales, no admitiéndose obras realizadas mediante inteligencia artificial (IA).

El plazo de presentación de los trabajos permanecerá abierto hasta el 31 de enero a las 14 horas, debiendo entregarse en el registro general del Ayuntamiento de A Illa.

El jurado estará compuesto por representantes municipales, del ámbito cultural y de la Asociación de Empresarios, que valorarán las obras atendiendo a su calidad artística, creatividad y capacidad de representar y difundir el Carnaval insular, explican desde el Concello.

El teniente de alcalde, Manuel Suárez, valoró que “o concurso de carteis é unha ferramenta fundamental para poñer en valor esa tradición” del Carnaval arousanao “e para dar oportunidade ao talento artístico de contribuír á imaxe dunha festa que é de todas e todos”.

El presidente de la Asociación de Empresarios de A Illa, Amancio Gondar, valoró además que “consideramos fundamental apoiar iniciativas que, como o Entroido, xeran vida nas rúas e movemento nos establecementos locais”.

