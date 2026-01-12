Una mujer resulta herida en una aparatosa salida de vía de madrugada en Ribadumia

El vehículo accidentado, en el lugar del siniestro | cedida

Una mujer de unos 55 años de edad resultó herida a consecuencia de un accidente de tráfico registrado en la localidad saliniense de Ribadumia, en la noche del pasado domingo al lunes.

El siniestro tuvo lugar pasadas las tres y media de la madrugada, en la carretera provincial EP-9305, a su paso por la parroquia ribadumiense de Barrantes, cerca del centro urbano.

A consecuencia del impacto, la mujer que resultó herida se aquejaba ya en el punto de dolor cervical, lumbar y torácico, por lo que fue trasladada por una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061 Galicia a un centro hospitalario, para recibir asistencia sanitaria.

En el operativo de emergencias desplazado al lugar del accidente en Ribadumia y coordinado por el centro de 112 Galicia, además de los medios y personal del ya citado servicio del 061 Galicia, participaron efectivos de Emerxencias Cambados, de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ribadumia, así como agentes del Cuerpo de la Guardia Civil de Tráfico.