Meis

Un nuevo supermercado en Meis lanza una oferta de 25 empleos

Las personas interesadas podrán informarse en una feria de trabajo que se celebrará en Ribadumia

B. Y. O Salnés
12/01/2026 19:07
Empleadas del Familia, marca a punto de abrir nuevo centro en esta localidad meisina
Empleadas del Familia, marca a punto de abrir nuevo centro en esta localidad meisina
| cedida
La apertura de un nuevo supermercado en Meis propicia el lanzamiento de un proceso de cobertura de 25 vacantes para trabajar en estas instalaciones. Se trata del nuevo Autoservicios Familia, del la compañía de distribución alimentaria Vegalsa.Eroski, que abre también el correspondiente procedimiento de selección de personal.

Estas 25 vacantes incluyen diferentes puestos en las secciones de frescos, platos preparados, cajas y reposición. Para optar a estos trabajos no será imprescindible contar con experiencia previa, aunque desde la empresa indican “se  valorará positivamente”.

La propia compañía ofrecerá un plan formativo en sus tiendas que dará comienzo próximamente, con el objetivo de preparar al equipo que formará parte de esta nueva tienda.

Además, aquellas personas que deseen acceder a esta oferta podrán hacerlo a través del portal de empleo de la empresa o acudiendo a la feria de empleo que se celebrará en el Autoservicios Familia  de Ribadumia este jueves 15 de enero, de 10 a 14 horas y de 15:30 a 18 horas.

Según explican desde la propia mercantil, allí, personal del equipo de selección de la compañía recogerá currículums, aportará más información sobre los diferentes puestos, resolverá dudas y preguntas y también realizará ya las primeras entrevistas de trabajo.

