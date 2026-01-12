Meis contrata por 40.000 euros la sustitución de carpinterías en O Escudeiro

Este local municipal, ubicado en la Praza de España | Gonzalo Salgado

El Concello de Meis acaba de contratar una nueva actuación de mejora en la Casa de O Escudeiro, en la Praza de España de O Mosteiro. Se trata de una mejora en carpinterías del bajo de este edificio, donde se ubica el centro social, del que hacen uso numerosos mayores del municipio.

La obra en cuestión se adjudicó a Carpintería Ebanistería Darriba SL, por un presupuesto de 39.591,92 euros, a través de un procedimiento de licitación para contratos menores. El plazo de ejecución es de un máximo de seis meses, aunque podría hacerse en menos tiempo.

Aislamiento

La alcaldesa de Meis, la socialista Marta Giráldez, detalló que se trata del cambio de puertas y ventanas de la planta baja de este edificio municipal. Aunque estéticamente no se encontraban en muy mal estado, sí carecían de las suficientes condiciones de aislamiento. “Temos moitos maiores polas tarde e queixábanse de que a calor da calefacción sae polas rendixas, xa que se trata de fiestras antigas e pouco eficientes”.

Fue así que se resolvió una actualización de las carpinterías metálicas de este bajo, lo que redundará, además, en una mejora energética que, a su vez, permitirá ahorrar en el gasto de calefacción para mantener el local durante el invierno.