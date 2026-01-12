Cómo hace frente el comercio local a las rebajas cuando las promociones no descansan nunca

El escaparate de una tienda en Vilagarcía Mónica Ferreirós

Las rebajas de invierno ya no son lo que eran. Esa es la percepción generalizada de los pequeños comerciantes de O Salnés, que afrontan este periodo con una mezcla de esperanza por liberar el stock sobrante de la Navidad; resignación ante el crecimiento de las compras por internet; y adaptación a los nuevos hábitos del mercado.

Los sectores que más aprecian este cambio son el textil y el del calzado, que solían beneficiarse de esta campaña gracias al gran tránsito en tienda con motivo de las devoluciones de los regalos de Navidad, un flujo que acarreaba más compras aprovechando los descuentos. No obstante, desde otro tipo de negocios también admiten apreciar este decrecimiento de las ventas: “Notamos en estos meses después de Navidad que en general no se gasta y las ventas disminuyen mucho, y lo que se compra pues suelen ser productos baratos”, comentan desde una tienda de alimentación ecológica y herbolario de Sanxenxo, añadiendo que “jugamos con desventaja de tiendas más grandes o de cadenas, que pueden conseguir más bonificación por el tamaño de pedidos o incluso algún tipo de oferta”.

Así, los locales apuntan que la mayor facilidad de las multinacionales para hacer promociones, junto a la generalización de las mismas a lo largo de todo el año, han terminado por disipar el carácter excepcional de las rebajas, que anteriormente era un momento clave para el comercio de proximidad. “Agora mesmo hai un gran malestar porque non existe un momento concreto de rebaixas e é bastante descontrol, porque despois a xente non sabe se está comprando con descontos ou non”, expone el presidente de Zona Centro de Cambados, Juan Rey.

Además, incapaces de competir con los elevados descuentos, la mayoría de los establecimientos de O Salnés inician la temporada con promociones de entre el 20% y el 30% y, en función de la evolución de las ventas, valoran si aumentar más o menos los porcentajes. En esta línea, muchos señalan que el público “castiga” más a los pequeños negocios que a las franquicias, ya que, acostumbrados al progresivo crecimiento de los descuentos por parte de estas últimas, exigen mayores rebajas a los comercios o incluso la eliminación de los gastos de envío en función del volumen de compra.

Aun así, por fortuna la mayoría destaca que, gracias a su clientela fidelizada, apenas perciben la falta de público en estas fechas, que suele ser más notable las primeras semanas, pero luego ya todo regresa a la normalidad. “Nos negocios que levamos moito tempo, a xente valora máis o contacto directo, o poder ver as prendas e preguntar na tenda”, señalan desde la tienda Imaxe Moda, en Vilagarcía. “Iso é algo que realmente nos diferencia dos grandes”, subrayan desde la tienda de ropa Atuendos, también en la capital arousana.

Internet, el mayor competidor

“Para nós agora mesmo creo que o máximo competidor é internet e, sobre todo, coas cadenas “low cost”. Afectan máis que as franquicias grandes que, no caso de Vilagarcía, como están implantadas no centro, pois incluso axudan ao propio tecido comercial. Pero internet é máis preocupante”, expone la presidenta de Zona Aberta de la localidad, Rocío Louzán.

Conscientes de este panorama, muchos trabajadores han apostado por impulsar páginas web o reforzar su presencia en redes sociales para adaptarse al nuevo contexto y, al mismo tiempo, tratar de acercarse al público más joven, al que identifican como el más desvinculado del comercio local. Algunos destacan que esto les ayuda a ganar visibilidad e incluso potenciar sus ventas en otras comarcas, como O Barbanza. Sin embargo, también hay quien admite no cuidar mucho su presencia online, reconociendo que gran parte de su clientela es de mayor edad y sigue prefiriendo la atención presencial.

Pese a que la ciudadanía es consciente de las dificultades que atraviesan los negocios locales, el peso de las grandes marcas y la venta online sigue marcando los hábitos de consumo, un fenómeno que los pequeños comerciantes ven como crece exponencialmente. “Non cabe dúbida de que os grandes van coméndose aos pequenos pouco a pouco, pero tamén é certo que a xente debería concienciarse de que o pequeno comercio é o que move todo”, señalan desde una tienda de electrodomésticos de Sanxenxo.

Con todo, los vendedores coinciden en que el punto de inflexión ya ha quedado atrás y hoy asumen que las rebajas han dejado de ser uno de los platos fuertes de su actividad: ya no experimentan el temor inicial de competir con las multinacionales, sino que mantienen la confianza en los clientes. “As rebaixas xa non dan medo porque xa non son o que eran antes”, afirman desde un comercio vilagarciano del sector textil.