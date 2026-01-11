La parroquia de San Cipriano de Vilanova celebra su tradicional romería en honor a San Mauro

Procesión del año pasado Gonzalo Salgado

La parroquia de San Cipriano, en Vilanova de Arousa, celebra el próximo jueves 15 de enero su tradicional Romería de San Mauro. La festividad comenzará por la mañana, a las 9 horas, con una tirada de bombas y, posteriormente, tendrá lugar un pasacalles a cargo de la charanga Mil-9.

A las 12 horas tendrá lugar la misa solemne cantada por el coro San Sadurniño de Cambados, seguida de una procesión por la calles del municipio. En cuanto a las misas rezadas, por la mañana habrá a las 9, 10 y 11 horas, y por la tarde, a las 17:30 y a las 18:30 horas, en la iglesia parroquial.

Asimismo, la programación incluye el tradicional Triduo los días previos –12, 13 y 14 de enero–, con Santa Misa a las 10 horas y Santo Rosario a las 18 horas.

Como es tradición, la celebración de San Mauro suele coincidir con la gran Festa dos Callos del municipio. Sin embargo, por el momento no ha transcendido información respecto a la celebración gastronómica de este año. Edición tras edición, esta cita culinaria aglomera a decenas de vecinos y visitantes en los establecimientos hosteleros de la localidad, quienes no se pierden la oportunidad de degustar una tapa de callos.