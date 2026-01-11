Meaño acoge la I Carrera Solidaria Polilla Ana Vicente a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer

Participantes en una anterior prueba en el municipio DA

El Concello de Meaño acogerá el próximo sábado 7 de febrero la primera edición de la Carrera Solidaria Polilla Ana Vicente, a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Pontevedra. El evento está organizado por la Asociación Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil y, además de su carácter benéfico, busca rendir homenaje a su compañera Ana Vicente, quien falleció en el 2024 tras su lucha contra la enfermedad.

El recorrido tendrá una longitud de diez kilómetros, con salida y llegada desde la Plaza del Concello. Sin embargo, además de la carrera, hay disponible la modalidad de andaina, tanto para adultos como infantiles.

Quienes estén interesados en participar en el evento, podrán inscribirse hasta el 1 de febrero a través de la página web carreirasgalegas.com o también mediante el código QR disponible en los carteles promocionales de la actividad solidaria.

El coste del dorsal y la camiseta es de doce euros, pero aquellos que no quieran participar en el recorrido pero si contribuir en la causa benéfica, tienen la posibilidad de adquirir un dorsal por el módico precio de seis euros.

“Este evento no es sólo deporte, es solidaridad, unión, recordar a Ana y ayudar a quienes están pasando por momento difíciles”, destacan desde la asociación organizadora. Para más información sobre la actividad, los interesados se pueden poner en contacto a través del número de teléfono 620 38 91 89.