Héctor Suárez: “En Francia a xente botaba as mans á cabeza vendo navegar unha dorna”
Héctor Suárez é o director da Escola de Navegación Tradicional Dorna, de A Illa
Héctor Suárez é o director da Escola de Navegación Tradicional Dorna, de A Illa. Recorda, sendo pequeno, ver a seu pai nas dornas e querer ir ó mar tamén, cando aínda non podía. Hai algo máis dunha década, de maneira case autodidacta, comezou a navegar e dende aí, nunca parou.
Que é o que se considera navegación tradicional?
Basicamente é a que se fai cos barcos que usaban os nosos antepasados para gañar a vida no mar coas diferentes artes.
Que embarcacións tradicionais son propias da nosa zona?
Nas Rías Baixas a estrela é a dorna. Era un barco que daba para manter unha familia e, de feito, era o típico regalo de vodas. Incluso, cando ías pescar lonxe, durmías no propio barco, dentro da tilla.
Que a fai diferente a outras embarcacións tradicionais?
É un barco moi mariñeiro, navega moi ben e deféndese en todas as condicións climatolóxicas. Pode ir a remos, a vela e a motor. Ademais, na parte de abaixo ten a quilla, que evita os balanceos e sirve para ir á treita. Que é á treita? Pois por exemplo, cando estabas pescando á liña, sabías a zona onde había pedras ou area e queríaste deixar levar por esa zona. Buscabas o contravento e deixábaste levar. Ó ter esa quilla, o barco mantense, e como os remos son cruzados, cunha man podes ir corrixindo e coa outra atendendo ás liñas.
É moi difícil aprender a manexar calquera destas embarcacións?
Hoxe en día non, pero xa foi. Porque hai 40 anos, cando empezou a primeira Volta a Arousa, xa non se sabía navegar a vela. Xa estaba perdido. A xente tivo que andar casa por casa preguntando á xente maior se tiña algunha vela, algún timón, como se navegaba... Ata que se recuperou. E agora nós esforzámonos en que non se volva perder.
Cantas embarcacións teñen?
Non todas son da asociación. Algunhas son cedidas, outras son particulares... Pero máis ou menos, unhas 50.
De onde foron saíndo?
Estes últimos dous ou tres anos recuperamos catro ou cinco que estaban abandonadas nas praias, en mal estado. Fixemos cursos de carpintería de ribeira a través da Mancomunidade e a xente foi aprendendo a reparalos. Entón, barcos que irían para desfacerse, agora teñen unha nova vida.
Tamén fan cursos para aprenderlle á xente a manexalas.
Non é un curso en si. Agora mesmo o que facemos é ensinarlle a navegar a todos os socios. A navegación en si facémola nos meses do verán, pero tamén lles aprendemos a manter a embarcación, porque se o deixas dous ou tres anos, acabouse o barco.
Tamén fan bautizos de mar. En que consiste isto?
Iso foi un programa a través da Mancomunidade para que quen nunca tivera a oportunidade de subir nun barco, que o fixera. Achegouse xente de Galicia, pero tamén de Madrid, Barcelona, Francia...
Que é o que máis chama a atención á xente de fóra?
A forma de navegar que teñen estes barcos. De feito, cando estivemos en Francia, onde se acabou de construír unha dorna, cando se botou ó mar os franceses botaban as mans á cabeza, dicindo que estabamos tolos e que iamos ir ó fondo. Porque claro, non ten lastre nin orza, que é un apéndice na parte inferior que dá estabilidade.
Tamén fan apadriñamentos de barcos. Isto como vai?
Nós recuperamos estes barcos, porque xa non se constrúen. Entón, calquera que queira, nós poñémoslle o barco e eles só o teñen que coidar.
Cantos socios teñen e que cuota pagan?
Dorna abrangue moitos deportes. En total teremos unhas 500 persoas, pero nós somos uns 70. A cuota xeral é de 25 euros anuais e na navegación tradicional son 60 euros anuais.
Tiñan o problema de non ter onde gardar os barcos no inverno. Como vai iso?
Témolo e terémolo. Pasamos de non ter nada a alugar unha nave en Cambados, despois fomos para Vilaxoán ata que empezou a caer o teito... De aí pasamos a un baixo cedido na Illa e agora temos o edificio de usos náuticos, que nos queda pequeno, pero nunca tivemos tanto. Pero os barcos de maior eslora non temos onde gardalos nin onde atracalos a resguardo. Este ano estamos mellor, porque nos deixan telos no porto do Cabodeiro, pero ata este momento estaban á intemperie. Unha vez veu un temporal con 50 nudos e o galeón, que estaba no morto da praia do Bao, soltouse. A xente botouse ó mar a suxeitalo e conseguiron sacalo, pero o motor rompeu. Vendo o vídeo que hai, foi unha temeridade, porque podía aplastar a calquera.
Vostede tivo algunha vez un susto no mar?
Eu non cheguei a volcar, pero teño visto a catro ou cinco que si. Non é fácil volcar, pero nas regatas vas ó límite e entón... pasan cousas. A min o que me pasou é que me rompeu o pao.
Cónteme das regatas que organizan.
Facemos a Volta a Arousa, que foi a primeira das que houbo e este ano foi o 40 aniversario. Ó principio non se obrigaba a pasar pola parte máis alta debaixo da ponte e cada un ía á súa pillería por onde quería. Teñen roto paos... Agora si é obrigatorio pasar por alí. Tamén facemos o Triángulo do Cantiño e a Regata do Bao, que é a única na que se sae desde terra sen aparellar, empurrando polo barco. E o 17 de maio damos inicio á temporada e faise a botadura dos barcos recuperados no inverno.
Saber nadar e non ter medo ó mar é necesario para subir nun barco, non?
Se non sabes nadar tes que avisar, porque entón tes que levar o chaleco posto. Sobre o medo, hai que atreverse, porque hai xente que lle tiña medo e acabou enganchadísima.