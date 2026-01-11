Crece la tensión en A Illa: los portavoces del PP y del BNG se acusan de una agresión mutua

Los concejales durante la sesión plenaria del pasado viernes Mónica Ferreirós

La tensión política crece en A Illa de Arousa después de que el portavoz del PP, Matías Cañón, y el teniente de alcalde y concejal del BNG, Manuel Suárez, se hayan acusado mutuamente de empujarse tras la conclusión del Pleno ordinario del pasado viernes.

Según expusieron los populares a través de sus redes sociales, al terminar la sesión “Suárez propinou un empuxón a Matías polo simple feito de que lle estorbaba para poder saír, ó tempo que o insultaba e lle chamaba “cobarde” intentando provocar”. Cañón confirmó los hechos al ser preguntado por este periódico, añadiendo que, al intentar volver a visualizarlos en la retransmisión del Pleno, se encontró con que no había grabación. “Cando el ten un comportamento deste tipo, xusto non hai imaxes”, critica.

El concejal y portavoz del Bloque coincide, parcialmente, en el relato del popular, asegurando que su empujón fue respuesta a uno previo “que non lles interesa contar”. “Cando estaba saíndo do meu sitio, ao pasar polo seu lado, empuxoume coa cadeira contra a parede” describe, explicando que, tras devolverle el choque, “chameille cobarde porque sempre fai o mesmo: fai as cousas e despois négaas”. “Eu non me dedico a empuxar nin a faltarlle o respeto a ninguén”, esclarece el nacionalista.

En esta línea, el teniente de alcalde recuerda un anterior suceso en el que acusó al popular de una supuesta maniobra indebida de tráfico en la que, presuntamente, trató de invadir el carril por el que circulaba. “Iso tamén o negou”, afirma.

Ante esto, Cañón asegura que este tipo de comportamientos responden a una “estrategia” que la oposición lleva aplicando desde el inicio de la vigente legislatura, con el objetivo de provocarle. “Levan desde que empezamos decindo que eu son unha persona violenta e agresiva”, denuncia.

El acontecimiento tan solo quedó en un pequeño encontronazo y en una queja en las redes sociales.