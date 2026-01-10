El grupo Marlon se incorpora al cartel del festival Son do Mar en Meaño

La banda en un concierto

El grupo Marlon se confirma como la nueva incorporación del cartel de este verano del festival Son do Mar, con una actuación que tendrá lugar el 23 de julio en Meaño.

La banda asturiana se suma así a otros artistas ya anunciados como Luis Fercán, 9Louro, Lia Kali o la agrupación internacional Europe, que no pisaba Galicia desde su única y última actuación en Ordes hace quince años.

El evento musical será los días 23, 24 y 25 de julio, caracterizándose cada jornada por un estilo diferente de música, abarcando el primero lo mejor del pop, el rock y el indie, el siguiente ritmos urbanos latinos y el último la séptima edición del Sachaso Rock.

Rebajas en las entradas

Las entradas para asistir al festival ya están a la venta en la web oficial y, actualmente, la organización mantiene activa una rebaja de los bonos por día. La promoción estará disponible hasta agotar existencias, habiendo disponibles hasta 200 entradas por jornada. Sin embargo, los abonos de dos y tres días se mantienen en 50 y 60 euros, respectivamente.

El precio de las entradas, señala la organización, irá subiendo paulatinamente así como se vayan presentando más artistas. Entre los tres días se subirán al escenario un total de trece artistas, tanto nacionales como internacionales.