Diario de Arousa

O Salnés

Arousa cuenta con más de 170 kilómetros y tres rutas ciclistas de interés paisajístico

La Xunta incluye en su listado autonómico los circuitos de O Grove, Meis y dos tramos de O Barbanza

Beni Yáñez
10/01/2026 00:10
Vistas desde una de estas atalayas que se pueden recorrer en bicicleta
Vistas desde una de estas atalayas que se pueden recorrer en bicicleta
| Xunta de Galicia
La Xunta de Galicia incluye en su listado autonómico de rutas ciclistas de interés paisajístico tres circuitos localizados en la Ría de Arousa. Son los casos de tres recorridos circulares delimitados y señalizados en Meis, O Grove y dos tramos en la comarca de O Barbanza, en el otro margen de la Ría.

Se trata de tres itinerarios ciclistas que suman un total de 173,49 kilómetros y que permiten disfrutar, además, de varios niveles, adaptados a los diferentes perfiles de ciclistas interesados en recorrerlos. En todos los casos, son rutas que ofrecen además destacados tramos o enclaves desde los que disfrutar de inmejorables vistas: bien desde altos en el monte Castrove, desde el litoral de O Grove o desde las atalayas de la sierra de O Barbanza.

Itinerarios de interés

La Xunta de Galicia incluye más de ochenta de estas rutas ciclistas de interés paisajístico en todo el territorio autonómico, sumando alrededor de 3.900 kilómetros. Son, según indican desde la administración, “rutas de gran valor paisaxístico”, con un “alto grado de ciclabilidade”, con “porcentaxes de estradas inferiores ao 50%” y que ofrecen, además, “diferentes niveis de dificultade”. Todas ellas están accesibles a través de este visor y mapa, desde donde se puede también obtener información y coordenadas para dispositivos GPS, fichas con datos clave y descripciones de cada circuito y tramos, así como colecciones de imágenes de estas rutas y sus vistas hacia notables espacios de interés paisajístico.

Las rutas arousanas

La ruta en Meis se conoce oficialmente como ‘Travesía Centro BTT Salnés’. Es un recorrido circular, en una sola etapa, con una distancia de 35,26 kilómetros, una desnivel acumulado de 649 metros y una duración aproximada de tres horas. Debido a su importante desnivel y paso por el monte Castrove, la dificultad es calificada de “dura”.

“O Mosteiro de Santa María de Armenteira é inicio e final desta ruta que percorre os camiños habilitados polo Centro BTT O Salnés”, describen desde la Xunta. “Atopamos firmes principalmente orientados á bicicleta de montaña, aínda que tamén conta con numerosos tramos de transición por estrada. O percorrido caracterízase por un tramo inicial de subida cara ó Alto Monte Castrove, unha baixada cara ao núcleo de poboación de Meis e, finalmente, unha sección pola ribeira do río Umia”.

El trazado de la que discurre por Meis
El trazado de la que discurre por Meis

Destacan que la ruta permite obtener inmejorables visuales “nos puntos máis altos ámbalas rías: Pontevedra e Arousa. A variedade da contorna é un dos principais alicientes da ruta, xa que transcorre por camiños forestais, sendas litorais e pistas asfaltadas entre campos de cultivo”.

La llamada ‘Ruta Cicloturista O Grove’ es también un recorrido circular en una etapa, de 36,04 kilómetros y con un desnivel de tan solo 140 metros que permiten catalogarla como de nivel “fácil”.

“Cun grao de dificultade baixo é un roteiro apto para un usuario cunha forma física básica”, describen desde la administración gallega. “Este roteiro percorre o perímetro de O Grove e da Illa da Toxa”, “a través de vías asfaltadas en contornas urbanas e utilizando varios paseos marítimos e sendas de costa”. Cuenta, eso sí, con algun punto de “porteo con escaleiras ou tramos con bancos de area”.

La de dificultad más sencilla, la meca
La de dificultad más sencilla, la meca

“Todo iso non debe ser impedimento para gozar dunha costa atractiva e diversa” con paso por “A Ermida de Caralampio, a aldea Grobit, diferentes salgadurías, areais, xacementos arqueolóxicos como Adro Vello, pasarelas de madeira como a de San Vicente do Mar, museos e acuarios” y “enclaves como O Con Negro”.

Finalmente, la ‘Ruta Cicloturista do Barbanza’ se articula en dos etapas, que suman un total de 104,19 kilómetros. La primera, de 49,31 kilómetros y un desnivel de 618 metros, se recorre en unas 3 horas y 45 minutos, con una dificultad media. La segunda, de 54,88, es “moi dura”, con cuatro horas de duración en las que se acumula un desnivel de 1.025 metros.  

“Pasa por ser un trazado dunha gran esixencia física e con seccións moi técnicas”, advierten desde la Xunta.

“A saída e chegada sitúase, dependendo da etapa, entre os concellos de Porto do Son e Ribeira. A variedade de paisaxes que podemos atopar é moi amplia, xa que conta con tramos onde se transita moi preto da praia e outros onde predominan as pistas forestais”.

Las dos rutas conectadas que componen el itinerario por O Barbanza
Las dos rutas conectadas que componen el itinerario por O Barbanza

Además de vistas hacia la Ría de Arousa y también hacia la de Muros y Noia, “visualmente, o Parque Natural das dunas de Corrubedo é o elemento máis destacado que podemos visitar nesta ruta, ademais doutros recursos patrimoniais como son dolmens ou outras representacións de arte rupestre” de las que abundan especialmente en este monte barbanzano.

