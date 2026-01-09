Mi cuenta

Diario de Arousa

Montecelo amplía las zonas de asistencia para atender el incremento de las urgencias respiratorias

La gerencia del área sanitaria habilitó puestos y camas en zona de expansión de consultas externas

Olalla Bouza
09/01/2026 12:55
El incremento de las urgencias por patologías respiratorias obligó a una reestructuración de los espacios en el Hospital Montecelo, habilitando nuevas zonas y puestos con supervisión sanitaria, explican desde la gerencia del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

Durante las últimas jornadas, los equipos asistenciales están dando respuesta a una elevada actividad en Urxencias de Montecelo, con atención en consultas médicas y polivalentes. Además, se asumieron pacientes en zonas ampliadas "de dimensionamento asistencial con dispoñibilidade de postos de tratamento, sempre baixo supervisión dos equipos sanitarios e conforme aos protocolos de seguridade e priorización clínica", apuntan desde el Sergas.

Piden un uso responsable

En concreto, en el marco de estas medidas de refuerzo, el Hospital Montecelo incorporó camas en la zona de expansión de las consultas externas, permitiendo habilitar varios puestos asistenciales adicionales con el objetivo de mejorar la atención a pacientes y reducir los tiempos de espera, según apuntan desde la administración autonómica.

"Ditas actuacións forman parte dun dispositivo hospitalario interdisciplinar dinámico e flexible, que se adapta de xeito continuo á evolución da demanda asistencial", señalan desde el área sanitaria, que destaca el "compromiso, profesionalidade e a coordinación dos equipos asistenciais, que están a manter con continuidade toda a actividade asistencial da área de saúde".

Por otra parte, desde la Consellería de Sanidade piden a la ciudadanía que haga un uso "responsable" de los servicios de urgencias hospitalarias, "recorrendo aos recursos asistenciais dispoñibles- centros de saúde e Puntos de Atención Continuada- segundo a gravidade do proceso, co fin de garantir unha atención eficaz e de calidade para toda a poboación".

