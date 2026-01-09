Estas son las ferias en las que participará la Diputación de Pontevedra para promocionar Rías Baixas

Presentación del calendario ferial Diputación

La Diputación de Pontevedra reforzará la promoción turística de la Rías Vaixas a lo largo de este año en eventos en Reino Unido, Portugal y Alemania, para impulsar la internacionalización del destino.

El presidente del organismo provincial, Luis López, explicó que ya se iniciará este mismo mes la presencia en ferias acudiendo a Fitur, en Madrid. Allí se presentará la nueva campaña de Rías Baixas, que se dará a conocer en un acto público en Vigo el próximo jueves.

López también remarcó que se avanzará en el posicionamiento de la provincia a nivel nacional y de proximidad, con presencia en eventos que se celebrarán a lo largo del año en Vizcaya, Valladolid, Barcelona, A Coruña, Ourense o Silleda.

En febrero, la Diputación tendrá un stand en la Feira Internacional de Turismo BTL de Lisboa. En marzo, por primera vez en la historia del organismo provincial, se dispondrá de un puesto propio en la ITB de Berlín.

Ese mismo mes, explican desde el organismo provincial, estará presente (también por primera vez) en Biocultura-Ecoturismo de A Coruña. En lo que respecta a mayo, el organismo provincial tendrá un puesto en Expovacaciones, en Barakaldo; y en junio estará en Turexpo, en Silleda. Tras el verano, en septiembre, partirá hacia Southampton, en Reino Unido, donde situará también un puesto en el Salón Náutico Internacional, que acoge esta ciudad británica.

Ya en noviembre, la Diputación contará, por segunda vez consecutiva, con un puesto propio en la WTM de Londres. También asistirá a Xantar, en Ourense; así como a Intur, en Valladolid. El calendario ferial de 2026 del destino Rías Baixas se cerrará en el penúltimo mes del año, en el Salón Internacional de Congresos y Reuniones IBTM, de Barcelona. El organismo busca encontrar nuevos públicos para las Rías Baixas.