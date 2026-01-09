A Illa incorpora en su documentación oficial el escudo del Céltiga por su centenario

La imagen, incluida también en la sede electrónica del Ayuntamiento insular

El Concello de A Illa incorpora a toda su documentación oficial y a su sede electrónica el escudo del Céltiga FC, que este año celebra su centenario. Durante todo este 2026, coincidiendo con la efeméride, no solo se incluirá en este papeleo el escudo del club de fútbol local, sino que se incorporará el lema “cen anos historia, orgullo e paixón”.

Se trata de una forma de “celebración na actividade diaria da administración local como mostra de recoñecemento ao club e ao seu vínculo coa vila”, explica el teniente de alcalde Manuel Suárez.

La actualización de la imagen afecta tanto a la documentación municipal —comunicaciones, impresos, notificaciones y soportes digitales— como a la sede electrónica, “que xa amosa unha identidade visual conmemorativa adaptada aos criterios de claridade, accesibilidade e coherencia institucional”, indica el nacionalista.

El gerente do Céltiga, Álex Zels, destacó que esta iniciativa “é un orgullo enorme para toda a familia do Céltiga, porque demostra que o club forma parte da historia viva da Arousa e que o seu centenario é unha celebración compartida por toda a vila”. El presidente, José Ricardo Dios, ‘Harry’, por su parte, indicó que “ver o escudo do Céltiga na documentación oficial do Concello é un recoñecemento ao traballo de xeracións de xogadores, directivos, socios e afeccionados”.