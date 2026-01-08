Ribadumia recibe fondos de la Xunta para un servicio de conciliación con niños
Destinan 55.000 euros para una bolsa de cuidados profesionales de menores hasta tres años de edad
El Concello de Ribadumia comunicó hoy resultar beneficiario de una bolsa de la Consellería de Política Social e Igualdade para cuidados profesionales a menores de hasta tres años de edad. La Xunta aportó así un total de 55.000 euros, “o importe máximo posible”, destacan desde el Ayuntamiento, a través de las ayudas del programa del Plan Corresponsables en el ámbito local. Se trata de actividades cofinanciadas por la Unión Europea, a través del programa FSE+ Galicia 2021-2027.
Desde el gobierno local que preside el popular David Castro destacan la “importancia de seguir impulsando programas que favorezan a conciliación e a corresponsabilidade, reafirmando o compromiso municipal co benestar das familias e coa mellora da calidade de vida da veciñanza”.
Las acciones
Este recurso ofrece atención de lunes a viernes en horario de 7:30 a 19 horas, permitiendo a las familias optar por jornada continua o partida, así como por el servicio de comedor. Los niños pueden hacer uso del servicio durante un máximo de once meses al año, indican desde la administración municipal.
Uso actual
En la actualidad, este programa atiende a 91 menores de entre 0 y 3 años y a 33 niños de entre 3 y 6 años.
“O Concello de Ribadumia leva anos apostando por políticas activas de conciliación da vida familiar e laboral, especialmente nun municipio cunha poboación maioritariamente nova e con numerosas familias que escollen Ribadumia polos servizos públicos orientados ao coidado e á igualdade”, concluyen.