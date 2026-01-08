Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribadumia

Ribadumia recibe fondos de la Xunta para un servicio de conciliación con niños

Destinan 55.000 euros para una bolsa de cuidados profesionales de menores hasta tres años de edad

Redacción
08/01/2026 18:02
El alcalde ribadumiense, David Castro, durante un Pleno
El alcalde ribadumiense, David Castro, durante un Pleno
| Gonzalo Salgado
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

 El Concello de Ribadumia comunicó hoy resultar beneficiario de una bolsa de la Consellería de Política Social e Igualdade para cuidados profesionales a menores de hasta tres años de edad. La Xunta aportó así un total de 55.000 euros, “o importe máximo posible”, destacan desde el Ayuntamiento, a través de las ayudas del programa del Plan Corresponsables en el ámbito local. Se trata de actividades cofinanciadas por la Unión Europea, a través del programa FSE+ Galicia 2021-2027.

 Desde el gobierno local que preside el popular David Castro destacan la “importancia de seguir impulsando programas que favorezan a conciliación e a corresponsabilidade, reafirmando o compromiso municipal co benestar das familias e coa mellora da calidade de vida da veciñanza”.

Las acciones

Este recurso ofrece atención de lunes a viernes en horario de 7:30 a 19 horas, permitiendo a las familias optar por jornada continua o partida, así como por el servicio de comedor. Los niños pueden hacer uso del servicio durante un máximo de once meses al año, indican desde la administración municipal.

Uso actual

En la actualidad, este programa atiende a 91 menores de entre 0 y 3 años y a 33 niños de entre 3 y 6 años.

“O Concello de Ribadumia leva anos apostando por políticas activas de conciliación da vida familiar e laboral, especialmente nun municipio cunha poboación maioritariamente nova e con numerosas familias que escollen Ribadumia polos servizos públicos orientados ao coidado e á igualdade”, concluyen.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Infografía sobre la campaña publicitaria

“Será por viños”: la Xunta presume de la tradición y diversidad vitivinícola
A. Louro
La alcaldesa María Sampedro y el presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez, presentaron el cartel de la campaña de Navidad de la patronal

La Asociación de Empresarios de Ribeira reparte 2.000 euros en vales de compra en el último sorteo de la campaña de Navidad
Redacción
La conselleira, Marta Villaverde, visitando las instalaciones

La Consellería do Mar cede la antigua lonja del puerto de Ribeira como nave de redes
Sandra Rey
Imagen de archivo de José Antonio Taboada durante un Pleno en O Grove

Fallece el exconcejal de Esquerda Unida, José Antonio Taboada, conocido como “Neno”
C. Hierro