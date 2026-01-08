El PSOE pide a Política Social “explicacións” sobre la postura del PP local con la casa de Marcial Dorado
Los populares dudan de la idea de hacer allí un centro para mayores al recordar otras no cumplidas
El Partido Socialista pide a la conselleira de Política Social, Fabiola García, “explicacións” sobre la “negativa do PP a apoiar a conversión da casa de Marcial Dorado nunha residencia”. La diputada socialista Paloma Castro anunció la presentación de una batería de iniciativas en O Hórreo para que la titular del departamento autonómico aporte estas explicaciones.
El grupo del PSdeG-PSOE considera “imprescindible que a responsable de Política Social aclare se a posición defendida polo PP no Concello de A Illa responde a unha decisión tomada pola dirección local do partido ou se, pola contra, obedece a indicacións expresas da propia Consellería ou do presidente da Xunta”. “É unha cuestión de transparencia política e de responsabilidade institucional”, señaló Castro, reunida con el alcalde, Luis Arosa.
La diputada cree “incomprensible” que el gobierno gallego “se opoña a unha iniciativa que permitiría reforzar a rede pública de atención ás persoas maiores nunha zona como a comarca de O Salnés, que sofre un déficit evidente de prazas residenciais públicas”, indican desde el PSOE. “Falamos dunha comarca cunha poboación cada vez máis avellentada, con listas de espera e cunha oferta pública claramente insuficiente, mentres a Consellería de Política Social se nega a dar unha resposta”, afirma Castro.
“A falta de prazas públicas obriga a moitas familias a abandonar a comarca ou a facer fronte a gastos que non se poden permitir”, añadió.
“Simbólico”
La diputada socialista también considera que existe un “valor simbólico” en esta idea del ejecutivo de Luis Arosa. “Transformar un espazo ligado a un pasado escuro nun servizo público ao servizo da veciñanza sería un acto de xustiza social e de dignidade democrática”.
“Fabiola García debe dar a cara no Parlamento e explicar se o PP de A Illa fala por si mesmo ou se simplemente executa decisións tomadas desde San Caetano”, subraya.
El PSOE insiste en que “A Illa de Arousa e o conxunto de O Salnés levan anos reclamando máis recursos públicos para atender ás persoas maiores, especialmente aquelas que precisan atención continuada e non poden asumir os elevados custes das residencias privadas”.
Desde el PP local
Justamente, los populares locales hacían público hoy un nuevo mensaje sobre este asunto. “O PSOE quere comprar unha mansión para outro un centro de día”. “O centro de día, tamén o vedes aí xunto con outras promesas. Íano facer en As Laxes, pegado ao centro de saúde. Máis de 25 anos enganando á xuventude e aos maiores”, criticaron.
“Aí tedes o pavillón de deportes prometido, xunto ca piscina municipal climatizada, o novo centro de saúde, etcétera. Aínda estamos todos pendentes de que poñan a primeira pedra. De momento nin unha cousa nin outra”. “Aos primeiros mozos que enganaron van camiño de necesitar un centro de día, e aos que lles prometeron o centro de día xa non están entre nós”, lamentaron.
Por ello, sospechan que se trata de una maniobra electoralista: “Agora, como se van aproximando unhas novas eleccións municipais, o PSOE-Bloque, din que: desta vai”, concluyen.