El auditorio ribadumiense acogerá un espectáculo de teatro y pompas de jabón

La Diputación de Pontevedra lleva este domingo 11 de enero el circuito +Escénicas a al localidad de Ribadumia de la mano de un espectáculo familiar de pompas de jabón a cargo de la compañía de teatro Malasombra. Se trata de una actuación enmarcada en la segunda edición de esta iniciativa provincial, que apoya la programación de teatro y danza en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia y que cuenta con un presupuesto de 195.000 euros, 45.000 euros más que en su primera convocatoria.

Experiencia visual

El espectáculo ‘Os Fabulosos Cleaners de Malasombra se representará en el áuditorio municipal a partir de las 19 horas y está pensado para todos los públicos. Se trata de una experiencia visual con pompas de jabón que cuenta cómo dos operarios de la limpieza del teatro descubren por casualidad las múltiples posibilidades que ofrecen sus herramientas combinadas con agua y jabón.

Los personajes emprenderán un excitante viaje conducido por las burbujas: pompas transparentes, con humo, con vapor, pequeñas, grandes, estáticas o volando por el escenario. “Os espectadores de Ribadumia camiñarán da súa man por un mundo máxico, cheo de cor e moito humor”.