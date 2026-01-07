Mi cuenta

Diario de Arousa

Meis

Meis ofrece formaciones en capacitación digital para personas paradas y jubiladas

Redacción
07/01/2026 18:53
Se enseñarán conocimientos electrónicos, móvil, email y trámites telemáticos
Se enseñarán conocimientos electrónicos, móvil, email y trámites telemáticos
| Gonzalo Salgado
El Concello de Meis comunica la realización de varios talleres prácticos de capacitación digital, especialmente pensados para personas desempleadas y jubiladas. “Durante este mes de xaneiro realizaremos diferentes formacións gratuitas para personas desempregadas ou xubiladas para a adquisición de coñecementos dixitais como uso básico do móvil e correo electrónico e trámites telemáticos coas administracións”, explican desde la entidad local.

Así, las personas interesadas podrán realizar estas formaciones en el centro cultural de San Lourenzo de Nogueira, del día 14 de enero al 4 de febrero, los miércoles y viernes, entre las 18 y las 20 horas.

También se ofrecen otras dos en el centro social de A Armenteira. Un curso básico, del 13 de enero al 20 del mismo mes, los martes y jueves, de 10 a 13 horas; y otro curso, avanzado, del 22 de enero al 29 del mismo mes, también los martes y jueves, en el mismo horario.

Inscripciones

Todos los interesados pueden solicitar más información sobre estos cursos o inscribirse en ellos, en la Oficina Municipal de Información Xuvenil (Omix) del Concello de Meis, o también pueden contactar por teléfono al número 615 299 794.

