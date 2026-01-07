Meaño compra la parcela para vivienda social en Dena pero con alegaciones de los dueños

Vista aérea de este entorno donde se prevé levantar tres nuevos bloques | Mónica Ferreirós

El Concello de Meaño formalizó hace tan solo unos días, el pasado 30 de diciembre, la compra de los terrenos urbanizables en el centro urbano de Dena donde se prevé la promoción de nuevas viviendas, una parte de ellas, de protección oficial.

Así lo confirmó ayer el alcalde de la localidad, Carlos Viéitez, que también detalló que los propietarios de los terrenos presentaron alegaciones a este procedimiento, tras haber abonado el Ayuntamiento 235.000 euros por la adquisición de este suelo.

Así, pues, ante las reclamaciones de los titulares de las parcelas, desde la entidad se enviará próximamente la documentación al justiprecio.

“Un grande logro”

En cualquier caso, con la compra ya realizada, para el regidor la operación equivale a “un grande logro para o Concello”, al haber adquirido “ese solar dunha hectárea no centro de Dena”. Recordó, además, que en uno de los tres bloques proyectados en la zona, se prevé impulsar esas viviendas sociales.

Convencidos de las posibilidades positivas de esta actuación, el ejecutivo meañés, reunido en junta local de gobierno a finales del pasado mes de noviembre, resolvió entonces dar aprobación inicial al proyecto de expropiación de este suelo.

La idea es poder desarrollar la que se conoce formalmente como UA-3 del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), un espacio sobre el que se comenzó a trabajar allá por el año 2005, pero que “nunca se desenvolveu”.

Entonces se había planteado el posible impulso de vivienda a través de una promotora privada, pero la crisis iniciada en los años posteriores hizo desistir de su ejecución y aquel proyecto de urbanización nunca más se rescató hasta ahora.