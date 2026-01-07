La Mancomunidade promocionará el potencial desestacionalizador de O Salnés con un vídeo turístico

Imagen de bateas en la Ría de Arousa Mónica Ferreirós

La Mancomunidade do Salnés sacó a contratación la elaboración de material audiovisual turístico para la promoción del destino O Salnés basada en la desestacionalización. El contrato ascenderá a 18.000 euros, tendrá que tener una duración mínima de 2 minutos y tendrá que estar listo antes del 30 de abril.

Las empresas interesadas tendrán de plazo para presentar sus proposiciones a través de la sede electrónica de la Mancomunidade hasta el próximo 14 de enero y desde la entidad se valorará la claridad, atractivo y solidez de la idea; originalidad de la propuesta, trama y desarrollo, así como la presencia de actores o igurantes. De igual modo, se tomará también en cuenta cuestiones como la mejor oferta económica, la experiencia en proyectos de material audiovisual de promoción turística y la posibilidad de añadir una serie de mejoras: la realización de un spot en castellano, gallego e inglés; mantener los brutos originales y una copia de seguridad durante tres años; y otras mejoras vinculadas al objeto del contrato.

La actuación estará financiada dentro de la subvención del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeos 2021, financiada por el Ministerio de Industria y Turismo, con fondos Next Generation.

El vídeo debe grabarse con cámara con sensor Full Frame o superior; con una resolución en 4k a 60 frames por segundo o superior; locuciones en off en castellano, gallego e inglés y con subtítulos; contener un tema musical; e incluir una serie de proporciones.