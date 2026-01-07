Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

La Mancomunidade promocionará el potencial desestacionalizador de O Salnés con un vídeo turístico

El contrato sale a licitación por 18.000 euros

A. Louro
07/01/2026 20:26
Imagen de bateas en la Ría de Arousa
Imagen de bateas en la Ría de Arousa
Mónica Ferreirós
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La Mancomunidade do Salnés sacó a contratación la elaboración de material audiovisual turístico para la promoción del destino O Salnés basada en la desestacionalización. El contrato ascenderá a 18.000 euros, tendrá que tener una duración mínima de 2 minutos y tendrá que estar listo antes del 30 de abril.

Las empresas interesadas tendrán de plazo para presentar sus proposiciones a través de la sede electrónica de la Mancomunidade hasta el próximo 14 de enero y desde la entidad se valorará la claridad, atractivo y solidez de la idea; originalidad de la propuesta, trama y desarrollo, así como la presencia de actores o igurantes. De igual modo, se tomará también en cuenta cuestiones como la mejor oferta económica, la experiencia en proyectos de material audiovisual de promoción turística y la posibilidad de añadir una serie de mejoras: la realización de un spot en castellano, gallego e inglés; mantener los brutos originales y una copia de seguridad durante tres años; y otras mejoras vinculadas al objeto del contrato.

La actuación estará financiada dentro de la subvención del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeos 2021, financiada por el Ministerio de Industria y Turismo, con fondos Next Generation.

El vídeo debe grabarse con cámara con sensor Full Frame o superior; con una resolución en 4k a 60 frames por segundo o superior; locuciones en off en castellano, gallego e inglés y con subtítulos; contener un tema musical; e incluir una serie de proporciones.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Algunos de los desperfectos que denuncian los nacionalistas

El BNG de Sanxenxo denuncia deterioro de los caminos y vías en la parroquia de Noalla
C. Hierro
Decoración navideña del comercio Mahonia Interiorismo

Muebles Dopazo, Restaurante Xerfa y Mahonia Interiorismo ganan el concurso de decoración
C. Hierro
Se enseñarán conocimientos electrónicos, móvil, email y trámites telemáticos

Meis ofrece formaciones en capacitación digital para personas paradas y jubiladas
Redacción
Noemí Outeda, en una imagen de archivo de un Pleno

Noemí Outeda renuncia como concejala: “Tiña que elixir entre a política e a miña saúde”
C. Hierro