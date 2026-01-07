Desfile de trajes, vestidos y conjuntos en el San Julián de A Illa como colofón a la Navidad

Un grupo de jóvenes durante la celebración de este 7 de enero en la villa insular | Gonzalo Salgado

A Illa de Arousa celebra hoy el tradicional epílogo de las Navidades salinienses, con la celebración del patrón del municipio. Un San Julián que mueve a buena parte de los residentes a salir a la calle con sus mejores galas, pero que también atrae a centenares de personas de otras localidades vecinas en busca de un buen ambiente de fiesta.

Los actos volvieron a desarrollarse como mandan las tradiciones. Ellos, con traje y corbata y, ellas, con vestidos o conjuntos, que convierten cada 7 de enero las calles de la localidad en una pasarela de moda y de estilismos.

Durante la mañana tuvieron lugar, además, los actos litúrgicos, en los que los fieles asistieron a la misa en honor al patrón del municipio y a la posterior procesión, por los lugares de costumbre.

Al mediodía se acrecentó la presencia de grupos de amigos y familiares en locales hosteleros y tampoco faltó la música en directo, con charangas, grupos tradicionales y otros conjuntos artísticos.

Los trajes y corbatas son una de las grandes tradiciones en el vestir | G. Salgado

La noche se prevé, como siempre, como otra velada de fiesta en la que poner el punto y final a las fiestas navideñas de O Salnés. A Illa regresará poco a poco a la actividad habitual, tras la jornada de descanso de este jueves, el “día do can”.