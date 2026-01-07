A Illa recibe un pico de alegaciones sobre las multas de la zona residencial y quitará algunas mal aplicadas

Los lectores de matrícula que inician las sanciones contra quienes acceden a estas calles sin autorización | Gonzalo Salgado

En el gobierno local de A Illa indican que todavía no disponen de un listado completo y definitivo sobre el número de multas tramitadas desde la implantación de la zona residencial a comienzos de verano. Así lo ex`resa el alcalde, Luis Arosa, preguntado tras las últimas críticas del Partido Popular, que estima en unas 10.000 las sanciones cursadas desde entonces y hasta final de 2025 y en unos dos millones de euros la suma de todos los importes recaudados.

“Xa saben máis ca min”, ironizaba el socialista sobre las cábalas populares. El regidor, en todo caso, reafirma que no se está sancionando a quien no se debe. Sí reconoce que hay casos en los que se han detectado errores, procedimientos sancionadores iniciados sobre matrículas o vehículos que estarían exentos de estas restricciones.

Arosa añade que, en estos supuestos en que el error es manifiesto, no hay problemas en retirar las multas. Son casos sencillos de demostrar y sobre los que se anima a los afectados a iniciar procedimientos de alegaciones.

Así, el alcalde ejemplifica que “somos humanos” y es posible que en la toma de los dígitos o letras de alguna matrícula, se haya podido producir un error que lleve a los lectores de placas de vehículos a iniciar el procedimiento sancionador sobre matrículas que, en principio, deberían estar exentas.

Alegaciones

De hecho, indica que, al inicio, hace meses, de esta zona residencial, el Concello detectó un pico de trámites, coincidiendo con la afluencia de residentes para dar de alta más vehículos en las bases de datos, evitando así ser multados en adelante. Ahora, en las últimas semanas, se registró otro aumento de la carga administrativa, relacionado, justamente, con la presentación de alegaciones para esta primera oleada de sanciones.

Se espera que el nivel de alegaciones baje una vez aquellos errores manifiestos sean ya corregidos. “Supuxemos que ía pasar, porque somos humanos. Estamos dándolle cobertura” a todos aquellos casos en los que se demuestra que ha habido multas sin motivo justificado. “Quen ten razón, xa se lle di ao momento que a ten e xa presentan o escrito de alegación”. En esos casos, no habrá mayor problema, indica el primer edil, mandando un mensaje de tranquilidad a los vecinos.

Eso sí, aquellas sanciones bien aplicadas, esto es, a vehículos que no estaban dados de alta ni tienen permiso de entrada a la zona residencial por estar censados en A Illa, esas no se retirarán. La medida de restricción del tráfico rodado en la bolsa del centro urbano se mantendrá así, como ya quedó dicho en su momento, convencidos de las bondades que genera.

Por un lado, menos tráfico en el centro; por otro, mayores facilidades de aparcamiento y tranquilidad para los vecinos. Y, finalmente, una reducción de los tránsitos en vehículos a motor que lleva aparejado una disminución de los niveles de emisiones contaminantes.

El PP no lo ve así. Considera muy elevado el número de sanciones tramitadas en estos meses y, para la oposición, esto es sinónimo de que la zona residencial no está convenientemente señalizada. Además, creen que los cambios de tráfico obligan a dar mayores rodeos, generando más contaminación.