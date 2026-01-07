Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

A Illa recibe un pico de alegaciones sobre las multas de la zona residencial y quitará algunas mal aplicadas

El Concello reconoce errores puntuales, por ejemplo, con el baile de una cifra al dar de alta las matrículas

Beni Yáñez
07/01/2026 22:00
Los lectores de matrícula que inician las sanciones contra quienes acceden a estas calles sin autorización
Los lectores de matrícula que inician las sanciones contra quienes acceden a estas calles sin autorización
| Gonzalo Salgado
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

En el gobierno local de A Illa indican que todavía no disponen de un listado completo y definitivo sobre el número de multas tramitadas desde la implantación de la zona residencial a comienzos de verano. Así lo ex`resa el alcalde, Luis Arosa, preguntado tras las últimas críticas del Partido Popular, que estima en unas 10.000 las sanciones cursadas desde entonces y hasta final de 2025 y en unos dos millones de euros la suma de todos los importes recaudados.

“Xa saben máis ca min”, ironizaba el socialista sobre las cábalas populares. El regidor, en todo caso, reafirma que no se está sancionando a quien no se debe. Sí reconoce que hay casos en los que se han detectado errores, procedimientos sancionadores iniciados sobre matrículas o vehículos que estarían exentos de estas restricciones.

Arosa añade que, en estos supuestos en que el error es manifiesto, no hay problemas en retirar las multas. Son casos sencillos de demostrar y sobre los que se anima a los afectados a iniciar procedimientos de alegaciones.

Así, el alcalde ejemplifica que “somos humanos” y es posible que en la toma de los dígitos o letras de alguna matrícula, se haya podido producir un error que lleve a los lectores de placas de vehículos a iniciar el procedimiento sancionador sobre matrículas que, en principio, deberían estar exentas.

Alegaciones

De hecho, indica que, al inicio, hace meses, de esta zona residencial, el Concello detectó un pico de trámites, coincidiendo con la afluencia de residentes para dar de alta más vehículos en las bases de datos, evitando así ser multados en adelante. Ahora, en las últimas semanas, se registró otro aumento de la carga administrativa, relacionado, justamente, con la presentación de alegaciones para esta primera oleada de sanciones.

Se espera que el nivel de alegaciones baje una vez aquellos errores manifiestos sean ya corregidos. “Supuxemos que ía pasar, porque somos humanos. Estamos dándolle cobertura” a todos aquellos casos en los que se demuestra que ha habido multas sin motivo justificado. “Quen ten razón, xa se lle di ao momento que a ten e xa presentan o escrito de alegación”. En esos casos, no habrá mayor problema, indica el primer edil, mandando un mensaje de tranquilidad a los vecinos.

Eso sí, aquellas sanciones bien aplicadas, esto es, a vehículos que no estaban dados de alta ni tienen permiso de entrada a la zona residencial por estar censados en A Illa, esas no se retirarán. La medida de restricción del tráfico rodado en la bolsa del centro urbano se mantendrá así, como ya quedó dicho en su momento, convencidos de las bondades que genera.

Por un lado, menos tráfico en el centro; por otro, mayores facilidades de aparcamiento y tranquilidad para los vecinos. Y, finalmente, una reducción de los tránsitos en vehículos a motor que lleva aparejado una disminución de los niveles de emisiones contaminantes.

El PP no lo ve así. Considera muy elevado el número de sanciones tramitadas en estos meses y, para la oposición, esto es sinónimo de que la zona residencial no está convenientemente señalizada. Además, creen que los cambios de tráfico obligan a dar mayores rodeos, generando más contaminación.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Operarios trabajando en el punto limpio fijo de Vilagarcía de Arousa

La comarca del Ulla-Umia continúa sin puntos limpios fijos pese al objetivo de la Xunta de cara a 2030
Fátima Pérez
El ideal gallego

Los presupuestos de Valga 2026 entran en vigor con más de 9 millones y sin alegaciones
Fátima Pérez
Entrevista Fátima Abal Son do Asorey

Alumnado del Asorey lanza un podcast para dar voz a “historias que merecen ser contadas”
A. Louro
Padre e hijo disfrutando de los churros con chocolate en San Xulián

El frío le pide al cuerpo churros con chocolate en Cesures para despedir las fiestas y celebrar el San Xulián
Fátima Pérez