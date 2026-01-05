Los concellos de O Salnés se adentran en 2026 sin presupuestos aprobados, con excepción de Sanxenxo

Fachada del Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Los concellos de la comarca de O Salnés ya trabajan para conseguir sus objetivos para este año 2026, pero solo uno lo hace con los presupuestos municipales en tiempo y forma. Sanxenxo ha sido así el único en presentar las cuentas antes de acabar el pasado año y ya en vigor desde el 1 de enero. Una tarea que se ha visto atascada para otros municipios ya desde su elaboración, mientras que otros todavía no han iniciado su tramitación.

En el caso de Sanxenxo aprobó en el pasado mes de noviembre unas cuentas de récord, que alcanzan los 69,8 millones de euros, 29 millones más que en 2025. La mayoría absoluta del PP de Telmo Martín facilitó su aprobación en el Pleno, ya que los socialistas se opusieron y los nacionalistas se abstuvieron, al denunciar la privatización de servicios y falta de transparencia. El documento cuenta con un incremento importante en la partida de política social o en la actuación de las empresas municipales Nauta e Ínsula, entre otras cuestiones. La primera continuará con la remodelación del puerto de Sanxenxo y pondrá en marcha el parking de San Roque de Portonovo, mientras que a través de Ínsula se impulsará la promoción de vivienda pública.

Así, y pese a ser el único concello en sacar en tiempo las cuentas, hay otros concellos que ya trabajan en su redacción. Uno de ellos es Cambados, cuyo objetivo inicial pasa por su aprobación en el Pleno ordinario de este mes de enero. Un documento todavía en elaboración pero que estará marcado por los recortes en las áreas de gobierno, debido al plan económico-financiero al que está sujeto el Concello y la imposibilidad del gobierno local a subir el IBI tras la oposición del socio Cambados Pode.

La dificultad de contar con las cuentas queda evidenciada cuando dos concellos todavía aprobaron los presupuestos de 2025 en el último trimestre del pasado año, como es el caso de Vilagarcía y Ribadumia, pese a contar este último con mayoría absoluta.

Lo cierto es que la mayoría de concellos sí sacaron adelante las cuentas de 2025, aunque dentro del propio año, y trabajan actualmente con esas cuentas prorrogadas, hasta, al menos, la elaboración de las de 2026. Ese es el caso también de Meis —que ya anunció estar trabajando en el presupuesto de este año— o A Illa de Arousa. Sin embargo, no fue el caso de Cambados ni de, por ejemplo, O Grove, que prorroga sus cuentas desde 2022, lo que provoca importantes desfases en las partidas.