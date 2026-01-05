El interés del gobierno de A Illa en la casa de Marcial Dorado abre otra brecha con la oposición popular
“Que quere o PP? Que volva a mans privadas para que ‘os do iate’ sigan tendo o seu palacio?”, atacan los socialistas
El interés del Concello de A Illa en la posible adquisición de la casa de Marcial Dorado para plantear allí una residencia de mayores y una casa de la juventud ha abierto un nuevo frente entre el gobierno bipartito y la posición del Partido Popular.
Los conservadores razonaban estos días en sus redes que “o PSOE e o BNG queren comprar unha mansión. Primeiro fan a maior subida de impostos porque a situación económica do Concello era preocupante, e ahora xa podemos comprar mansións”. “É prioritario? É o que necesitamos? Baixo a nosa opinión, hai moitas cousas que mellorar, e infraestructuras necesarias para o pobo” antes que comprar unha mansión”, exponían.
Desde el gobierno local, ayer fue el PSOE insular el que salió al paso de esta crítica. “É de ter moita cara dura”, recriminan al grupo opositor. “O PP da Arousa cualifica de ‘capricho’ que o Concello recupere unha propiedade clave para facer unha residencia de maiores e unha casa da xuventude. Por que lle teñen tanto medo a que ese patrimonio sexa por fin do pobo?”, cuestionan.
“A Arousa e moitos pais e nais da mesma non esquecen o dano que supuxo para os seus fillos e fillas aquel pasado escuro, levando á ruína a tantas familias”, indican sobre las décadas más duras del narcotráfico. “Que o PP chame hoxe ‘capricho’ a que o patrimonio de quen causou tanto sufrimento se converta nun ben social é unha falta de respecto á memoria do noso pobo e a todas as vítimas daquela época”, opinan.
“Dous pesos, dúas medidas”
Además, hablan de “dous pesos e dúas medidas”. “Cando o PP de Vilanova mercou o Pazo de Vista Real, propiedade recuperada do crime organizado, sacaron peito e dixeron que era un ‘día histórico’. Alí non era un capricho, era xustiza social. Por que na Arousa é un desperdicio?”. “É que ao PP lle doe que se toque o patrimonio de ‘certos amigos’?”, atacan.
Además, indican que, si el Ayuntamiento no hace valer su derecho de adquisición, la vivienda en cuestión saldría a subasta pública. “Quen esperan na subasta? O PP di que non se merque. Se o Concello non exerce o seu dereito, a propiedade vai a subasta pública”.
“Que quere o PP? Que a volvan mercar os de sempre a través de testaferros? Que volva a mans privadas para que os do ‘iate’ sigan tendo o seu palacio mentres os nosos maiores teñen que irse fóra do pobo?”, refieren en una alusión a la famosa fotografía de hace décadas en la que se ve a Marcial Dorado y a Alberto Núñez Feijóo compartiendo tiempo a bordo de una embarcación de recreo.
El PP insular consideró que, antes de plantearse esta compra, “facede o pavillón, arranxade o parque de O Bao, comprade cadeiras para xente con mobilidade reducida para as praias, etc.” “O PSOE e o Bloque deberían estar centrados no importante e deixarse de cumprir os seus caprichos co diñeiro do pobo”.
Para los socialistas, esto es “demagoxia barata”. “Mesturar o mantemento das praias ou o pavillón coa creación dunha residencia é rirse da xente. O Concello ten que facer as dúas cousas, pero só hai unha oportunidade de que este patrimonio pase a ser público. Se se deixa pasar agora para favorecer unha subasta privada, o pobo perde para sempre”, razonan en un comunicado.