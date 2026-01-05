Mi cuenta

Diario de Arousa

Meis

El gobierno local estrena el nuevo mirador del monte de A Bandeira, en San Martiño

Redacción
05/01/2026 00:05
Giráldez y su equipo, en esta nueva estructura con vistas
Giráldez y su equipo, en esta nueva estructura con vistas
| Concello
El gobierno local de Meis estrenó hace unos días el nuevo mirador habilitado en el monte de A Bandeira, en San Martiño. Fue el lugar elegido por el equipo que lidera la alcaldesa, Marta Giráldez, para fotografiarse con el resto del ejecutivo local y desear un “ventureiro 2026” a todos los vecinos.

Al nuevo mirador se puede acceder por una pista lateral a la bodega Mar de Frades. Su construcción fue posible tras la firma de un acuerdo de cesión de los terrenos necesarios entre el Concello y la Comunidad de Montes Veciñais en Man Común de Arosa, Bandeira y Talide.

La firma se produjo el pasado mes de octubre en el salón de Plenos del Consistorio, entre la propia regidora y el presidente de la directiva de aquel colectivo de comuneros.

Giráldez valoró ya entonces que, una vez terminado el mirador, “dará que falar, pasando a ser un referente a visitar no Concello de Meis”.

La ejecución de este mirador se realizó de forma exclusiva con fondos europeos canalizados a través de la Mancomunidade de O Salnés, cuando la propia Giráldez era presidenta todavía de aquella entidad supramunicipal.

Desde el Concello animan a los vecinos a descubrir y disfrutar de esta nueva estructura con vistas al entorno.

