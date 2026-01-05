Denuncian ante la Guardia Civil el robo de gallinas, materiales y cereal en Meis

Aves de corral, en una imagen de archivo | Gonzalo Salgado

La parroquia de A Armenteira en Meis registró este fin de semana un robo en un gallinero, que fue denunciado ya ante agentes de la Guardia Civil. El suceso movilizó además a varios colectivos de esta localidad y al propio Concello, que lanzaron respectivos mensajes pidiendo la colaboración vecinal para tratar de aclarar lo sucedido e identificar a las personas responsables de este suceso.

El robo tuvo lugar, al parecer, en la noche del sábado al domingo. Fueron sustraídas varias gallinas, algunas de ellas anilladas en el año 2024, así como diverso material y un saco de cereal.

“Rógase á veciñanza que permaneza atenta a movementos ou persoas sospeitosas, especialmente durante a noite, e que revise peches, galiñeiros e propiedades co fin de previr novos incidentes”. Así lo manifestaron desde colectivos o entidades como Armenteira con Voz Propia y el Ayuntamiento.

“Se alguén dispón de calquera información relevante, como avistamentos ou ofrecemento de animais ou material similar, agradécese que a comunique ás autoridades ou á veciñanza afectada”, añaden.