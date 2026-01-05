Cuenta atrás en las jugueterías de Arousa para la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar

Juguetería Tiko Doco en Vilagracía Gonzalo Salgado

Con la inminente llegada de los Reyes Magos de Oriente a Arousa, los niños y niñas de la comarca ultiman sus cartas con la ilusión de despertarse el 6 de enero rodeados de los juguetes y regalos que tanto desean. Para que sus peticiones se hagan realidad, las jugueterías arousanas refuerzan sus existencias de cara a una de las fechas más señaladas en el calendario infantil, facilitando así la labor de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Entre las principales solicitudes de los pequeños destacan La Casa de Muñecas de Gabby, Las Guerreras K-pop, los clásicos Legos o incluso juguetes relacionados con el mundo de Jurassic Park, artículos que, según explican desde las jugueterías, atienden a las actuales tendencias virales que visualizan en internet: “Como esté de moda algo en YouTube, os rapaces van pedir iso”, aseguran desde Tico Doko, en Vilagarcía.

En esta línea, los establecimientos apuntan que la repercusión tecnológica no solo influye en lo que consumen los pequeños de la casa, sino también en los propios juguetes, de forma que desde hace unos años en adelante es más habitual encontrarse en las cartas a los reyes consolas, relojes digitales, tablets y similares. “A partir de los seis o siete años ya empiezan a pedir cosas de ese estilo”, comentan en Din y Don, en Cambados.

Equilibrio entre clásico y nuevo

No obstante, señalan que recientemente la demanda se está equilibrando con los juguetes tradicionales, por un lado, por la propia insistencia de los padres, quienes ven que sus hijos caen en hábitos sendentarios a edades muy tempranas, y por otro, los propios jóvenes están “perdiendo” la ilusión por la novedad que en su momento suponía la tecnología. Así, las jugueterías afirman que se están recuperando los Playmobil, las peonzas o los coches teledirigidos, entre otros. “Parece que está cambiando a tendencia a intentar que os nenos se movan máis e non se manteñan sentados”, comentan en Juguettos de Ribeira.

Aún así, sigue habiendo clásicos que nunca pasan de moda y que, año tras año, se mantienen constantes en las cartas, como son los Hot Wheels, los juegos de mesa o muñecas tradicionales como Barbie o los bebés del estilo Nenuco. De hecho, los responsables de los negocios se sorprenden porque actualmente no son solo los jóvenes quienes preguntan por dichos artículos, sino que afirman experimentar un repunte de la clientela adulta que va en busca de piezas para coleccionar.

Prisa por crecer

A pesar de este buen envejecimiento de los juguetes tradicionales y su adaptación con los nuevos, desde las jugueterías revelan que cada vez se está acortando más la edad de juego de los niños y las niñas, quienes muestran un mayor interés por “hacerse mayores” cuanto antes: “Hai unha diferenza abismal de anos atrás, moi abismal, porque antes os rapaces eran máis infantís. Agora con seis ou sete anos xa queren cousas para maiores, entón nese sentido si que costa máis vender os xoguetes. E isto nótase tamén nos adultos, pois agora regálanse cousas moi avanzada para a idade que teñen os rapaces”, explican desde Tiko Doco.

Asimismo, desde la Juguetería H&O, en Portonovo, añaden que cada vez aprecian que los progenitores hacen por acumular menos juguetes en los hogares, en parte porque los menores tienen menos tiempo libre debido a las actividades extraescolares y los estudios, y también por falta de espacio en las casas. “Os adultos incitámolos a que crezcan antes de tempo e é unha pena, porque parece que se fan maiores para os xoguetes moi pronto”, lamentan en H&O.