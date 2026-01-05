Mi cuenta

O Salnés / O Barbanza

Arousa participó en el acto en Santiago por los noventa años de la muerte de Valle-Inclán

Redacción
05/01/2026 19:41
Gonzalo Durán y Javier Tourís asistieron hoy a la ofrenda floral
Gonzalo Durán y Javier Tourís asistieron hoy a la ofrenda floral
| cedida
 El Concello de Vilanova volvió a tener representación en los actos que, cada año, conmemoraran el fallecimiento de Valle-Inclán. Como es tradición, personalidades de la política y la cultura se dieron cita ante la tumba del dramaturgo vilanovés, en el compostelano cementerio de Boisaca. Allí asistieron también el regidor de Vilanova, Gonzalo Durán, así como el teniente de alcalde y diputado provincial Javier Tourís. También estuvieron presentes integrantes de la asociacion vilanovesa Amigos de Valle-Inclán y del Concello de A Pobra.

Los actos de homenaje y ofrenda floral fueron a la memoria tanto de Ramón María del Valle-Inclán como de Isaac Díaz Pardo, ambos fallecidos un día 5 de enero con setenta y seis años de diferencia. En el caso del literato noventayochista, este 2026 se cumplen noventa años desde su muerte en 1936, una efeméride que también coincide con el centenario de ‘Tirano Banderas’, una de sus obras clave.

“Cien años después, la situación en algunos aspectos parece que no ha cambiado”, ha observado, en su discurso, el conselleiro de Cultura, José López Campos, que ha destacado que figuras como Valle-Inclán ayudan a “comprender un poco más el mundo actual gracias a su sátira y a su sorna”.

