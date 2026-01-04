Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

El PP estima en dos millones de euros las sanciones de la zona residencial en A Illa

Piden todos los datos y concluyen que el elevado número de multas revela un problema en la señalización

Beni Yáñez
04/01/2026 00:05
El líder de la oposición, Matías Cañón
El líder de la oposición, Matías Cañón
| Mónica Ferreirós
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Partido Popular de A Illa estima en alrededor de dos millones de euros el importe de las sanciones que el Concello de A Illa podría haber tramitado desde la implantación efectiva de la llamada zona residencial, este verano. Así lo indicaron ayer en una nueva publicación crítica con la medida y así lo razona el líder conservador, Matías Cañón.

Para el concejal opositor, las cuentas ofrecen pocas dudas, a pesar de que siguen exigiendo al gobierno local que haga públicos todos los datos sobre estas sanciones. Refiere que solo conocen, a través de las resoluciones de Alcaldía, aquellas tramitadas entre los meses de julio y septiembre, que superaron las 8.400 multas. Nada conocen de las cursadas de octubre a final de año, pero argumentan que, en tres meses de temporada más baja y visto el ritmo sancionador del primer trimestre, no sería descabellado estimar que pudiesen tramitarse 1.500 más.

Así, calculan que A Illa podría estar ante “máis de 10.000 multas”, “por importe superior aos dous millóns de euros, en seis meses. Unha barbaridade”.

El cómputo no es aleatorio, afirman. Saben que cada una de estas multas es de 200 euros, así que la multiplicación de 10.000 por 200 es sencilla para ellos, hasta alcanzar esos dos millones de euros. El abono de estas multas por pronto pago rebajaría la cifra de 200 a 100 euros, lo que dejaría el total en un millón de euros, aún así.

En cualquier caso, el elevado número de multas tramitadas es para Cañón prueba de que algo pasa con las señales y que no son solo unos cuantos conductores despistados.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Pleno Cambados Samuel Lago

Lago marca los terrenos de O Pombal y Portos como prioridad para 2026
A. Louro
Artesanías gallegas en Boiro

Esta tienda de Boiro almacena piezas de artesanía gallega contemporánea
Fátima Pérez
Vistas de la Avenida de Pontevedra

Sin cambios: El tráfico apenas se vio alterado en la última década en las carreteras estatales de Vilagarcía
Olalla Bouza
El grupo A Misela de Noia ofrecerá un concierto gratuito en el Auditorio

Ribeira recibe el Año Nuevo con un concierto gratuito mañana en el Auditorio
Fátima Pérez