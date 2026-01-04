El PP estima en dos millones de euros las sanciones de la zona residencial en A Illa

El líder de la oposición, Matías Cañón | Mónica Ferreirós

El Partido Popular de A Illa estima en alrededor de dos millones de euros el importe de las sanciones que el Concello de A Illa podría haber tramitado desde la implantación efectiva de la llamada zona residencial, este verano. Así lo indicaron ayer en una nueva publicación crítica con la medida y así lo razona el líder conservador, Matías Cañón.

Para el concejal opositor, las cuentas ofrecen pocas dudas, a pesar de que siguen exigiendo al gobierno local que haga públicos todos los datos sobre estas sanciones. Refiere que solo conocen, a través de las resoluciones de Alcaldía, aquellas tramitadas entre los meses de julio y septiembre, que superaron las 8.400 multas. Nada conocen de las cursadas de octubre a final de año, pero argumentan que, en tres meses de temporada más baja y visto el ritmo sancionador del primer trimestre, no sería descabellado estimar que pudiesen tramitarse 1.500 más.

Así, calculan que A Illa podría estar ante “máis de 10.000 multas”, “por importe superior aos dous millóns de euros, en seis meses. Unha barbaridade”.

El cómputo no es aleatorio, afirman. Saben que cada una de estas multas es de 200 euros, así que la multiplicación de 10.000 por 200 es sencilla para ellos, hasta alcanzar esos dos millones de euros. El abono de estas multas por pronto pago rebajaría la cifra de 200 a 100 euros, lo que dejaría el total en un millón de euros, aún así.

En cualquier caso, el elevado número de multas tramitadas es para Cañón prueba de que algo pasa con las señales y que no son solo unos cuantos conductores despistados.